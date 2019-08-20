Валерий Казаченко покинул алтайское отделение «МегаФона» после девяти лет работы

Валерий Казаченко, который возглавлял отделение «МегаФона» в Алтайском крае с июня 2010 года, принял решение продолжить карьеру за пределами компании, сообщили в пресс-службе оператора. Вместо него в должности руководителя будет работать Дмитрий Сидоренко, до этого он возглавлял Сахалинский филиал Tele2.

Валерий Казаченко был одним из топ-менеджеров «долгожителей» в отрасли связи Алтайского края. В филиалах других операторов за время его работы сменилось несколько директоров. При этом Казаченко удавалось одновременно и серьезно развивать сеть «МегаФон» в крае, и эффективно сотрудничать с краевыми властями. Новое место работы Казаченко пока не разглашается.

Ключевые задачи для Дмитрия Сидоренко на новом месте работы — дальнейшее строительство сети связи «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай, укрепление абонентской базы на массовом рынке, увеличение присутствия оператора в бизнес-сегменте и государственном секторе, а также развитие интернета вещей.

Дмитрий Сидоренко , директор отделения «МегаФона» в Алтайском крае. Пресс-служба «МегаФон».

Что известно о Дмитрии Сидоренко

Дмитрий Сидоренко родился в 1975 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Окончил юридический факультет и аспирантуру Нижегородского Государственного университета по направлению «Административное право», а также Нижегородский Государственный лингвистический университет по специальностям филология и внешнеэкономический менеджмент. Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Маркетинг».

В отрасль связи пришел в 2001 году. Принимал участие в запуске сети МТС в Нижегородской области в должности начальника отдела маркетинга. Занимался объединением сотовых активов «Ростелекома» Поволжье в 2004—2005 годах, был директором нескольких проектов в операторах фиксированной и радиосвязи. С 2012 по 2017 год работал директором Сахалинского филиала Tele2.