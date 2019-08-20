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Экономика

Валерий Казаченко покинул алтайское отделение «МегаФона» после девяти лет работы

Валерий Казаченко, который возглавлял отделение «МегаФона» в Алтайском крае с июня 2010 года, принял решение продолжить карьеру за пределами компании, сообщили в пресс-службе оператора. Вместо него в должности руководителя будет работать Дмитрий Сидоренко, до этого он возглавлял Сахалинский филиал Tele2.

Валерий Казаченко, директор Алтайского филиала "МегаФона".
Валерий Казаченко, директор Алтайского филиала "МегаФона".
Анна Зайкова

Валерий Казаченко был одним из топ-менеджеров «долгожителей» в отрасли связи Алтайского края. В филиалах других операторов за время его работы сменилось несколько директоров. При этом Казаченко удавалось одновременно и серьезно развивать сеть «МегаФон» в крае, и эффективно сотрудничать с краевыми властями. Новое место работы Казаченко пока не разглашается.

Ключевые задачи для Дмитрия Сидоренко на новом месте работы — дальнейшее строительство сети связи «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай, укрепление абонентской базы на массовом рынке, увеличение присутствия оператора в бизнес-сегменте и государственном секторе, а также развитие интернета вещей.

Дмитрий Сидоренко, директор отделения &quot;МегаФона&quot; в Алтайском крае.
Дмитрий Сидоренко, директор отделения «МегаФона» в Алтайском крае.
Пресс-служба «МегаФон».

Что известно о Дмитрии Сидоренко

Дмитрий Сидоренко родился в 1975 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Окончил юридический факультет и аспирантуру Нижегородского Государственного университета по направлению «Административное право», а также Нижегородский Государственный лингвистический университет по специальностям филология и внешнеэкономический менеджмент. Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Маркетинг».

В отрасль связи пришел в 2001 году. Принимал участие в запуске сети МТС в Нижегородской области в должности начальника отдела маркетинга. Занимался объединением сотовых активов «Ростелекома» Поволжье в 2004—2005 годах, был директором нескольких проектов в операторах фиксированной и радиосвязи. С 2012 по 2017 год работал директором Сахалинского филиала Tele2.

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