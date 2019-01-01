Валежник, НДС: что изменится в жизни россиян с 1 января

1 января вступает в силу большое количество новаций в российские законы. Знакомим с наиболее важными из них, которые коснутся большинство россиян.

НДС

Начнет действовать закон о повышении НДС с 18 до 20%. Для россиян это может вылиться в повышение цен на товары и услуги. В частности, Центробанк уже предупредил о возможном росте стоимости автомобилей, бензина, вина и сигарет в 2019 году.

Эксперты прогнозируют рост цен на товары, стоимость которых в высокой степени зависит от транспортных расходов. Речь идет о бытовой технике, одежде и обуви — цены на них могут увеличиться на 3−5% за счет НДС и еще на 1−2% из-за подорожания бензина.

Пенсионная реформа

Вступает в силу резонансный закон о повышении пенсионного возраста, который увеличивает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, пишет rambler.ru.

Негосударственные пенсионные фонды будут обязаны информировать граждан об убытках при досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР) .

МРОТ

МРОТ обгонит прожиточный минимум на 117 рублей. После повышения минимального размера оплаты труда работники не смогут получать за свой труд меньше 11 тысяч 280 рублей. Январское увеличение МРОТа затронет почти три миллиона россиян, около половины из которых — сотрудники бюджетной сферы.

ЖКХ

С января индексация платы за коммунальные услуги составит в среднем 1,7%, с июля — еще 2,4%. Это связано с повышением ставки НДС.

О валежнике

С 1 января россияне смогут безнаказанно собирать в лесу валежник — это может сильно облегчить жизнь сельских жителей, которые давно жаловались на запрет собирать ветки. Ранее валежник и сухостой не упоминались в Лесном кодексе в числе разрешенных к сбору недревесных ресурсов, и заготавливать бурелом можно было только по договору с лесхозом.

Правда, понятие валежника никак не определено, поэтому применение закона на практике вызывает некоторые вопросы.

Манёвры с топливом

Вырастут топливные акцизы, а также изменятся правила налогообложения нефтяников (налоговый маневр), возможна новая волна роста цен на бензин.

Акцизы на бензин возрастут в 1,5 раза — с 8213 до 12374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5665 до 8541 рублей за тонну.