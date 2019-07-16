Валютный стратег предсказал значительное снижение курса рубля

Валютный стратег Bank Polsky Ярослав Косатый предсказал, что российскую национальную валюту ожидает значительное снижения курса — до 69 рублей за доллар к концу года, сообщает «РГ».

Это самый пессимистичный прогноз, полученный в результате периодически проводимого Bloomberg опроса аналитиков. Согласно медианной оценке, курс ослабнет незначительно — до 65 рублей за доллар.

Главный аргумент польского экономиста заключается в том, что негативные для рубля последствия от ожидаемого снижения Банком России ключевой ставки перекроют позитив от также ожидаемого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой США.

Если ЦБ РФ будет действовать решительно, привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов снизится: стратегия carry trade, основанная на разнице процентных ставок в России и на западных рынках, станет менее привлекательной. И, как следствие, произойдет сокращение вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа. пишет bfm.ru.

Такое сокращение в прошлом году повлекло за собой рост процентных ставок в России и ослабление рубля.

Ярослав Косатый ранее наиболее точно предсказывал текущее ралли рубля среди опрошенных Bloomberg прогнозистов.