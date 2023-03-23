Ваш товар достоин звания «Лучший»

Участие в конкурсе дает следующие преимущества:
- Ваша компания на полном основании сможет использовать в рекламе характеристику товара — «Лучший».
- Вы сможете заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями.
- «Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества и формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.
В целом победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества).
Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru