23 марта
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Экономика

Ваш товар достоин звания «Лучший»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучший товар/услуга года», который проводится «Академией проблем качества» (Москва).

Медаль «100 лучших товаров года».
Медаль «100 лучших товаров года».
Источник: ИД «Алтапресс».

Участие в конкурсе дает следующие преимущества:

  • Ваша компания на полном основании сможет использовать в рекламе характеристику товара — «Лучший».
  • Вы сможете заявить о​ своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями.
  • «Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества и формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.

В целом победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества).

Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru

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