Ваши достижения заслуживают признания: конкурс «Директор года-2023. Алтайский край» ждёт вас

Вы руководитель предприятия или организации Алтайского края, достигли выдающихся результатов в 2023 году. Ваш оборот превзошёл прошлогодние показатели, зарплаты сотрудников увеличены, а вклад в местный бюджет через налоги стал значительнее. Такие достижения не только вносят весомый вклад в развитие региона, но и заслуживают высокого общественного признания.

Зачем участвовать в конкурсе

Конкурс «Директор года-2023. Алтайский край» предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения вашей команды и ваш личный вклад в развитие Алтайского края. Это признание подтверждает вашу профессиональную компетентность и вклад в развитие бизнеса и общества, служит мощным мотивационным фактором для дальнейшего развития и совершенствования. Звание «Директор года» значительно повышает узнаваемость вашего предприятия, привлекает внимание новых клиентов и партнеров, а также открывает новые возможности для роста и расширения бизнеса. Это не только подтверждение вашего лидерства, но и стратегическое вложение в будущее вашего предприятия.

О конкурсе

Звание «Директор года. Алтайский край» присуждается лучшим управленцам региона, которые, несмотря на сложные условия, способствуют развитию своих предприятий и учреждений, увеличивают производственные объемы и продажи, повышают заработные платы сотрудников, активно участвуют в социальной жизни региона и занимаются благотворительностью.

Конкурс «Директор года. Алтайский край» ежегодно проводится при активной поддержке Правительства Алтайского края. Организаторами выступают Союз промышленников Алтайского края, Агропромсоюз, Алтайский Банковский Союз и Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

За 21 год существования конкурса золотая медаль «Директор года. Алтайский край» утвердилась как одна из наиболее значимых наград в регионе. Эта награда символизирует статус успешного руководителя, способного обеспечить стабильное и эффективное развитие своего предприятия, внося значительный вклад в экономику и социальную сферу Алтайского края и России.

На официальном сайте конкурса direktor-altai.ru вы найдете обширную информацию о конкурсе, включая его цели, условия участия, критерии оценки, а также истории успеха предыдущих победителей. Сайт предоставит вам все необходимые сведения для того, чтобы полностью ознакомиться с конкурсом и его значением для руководителей и их команд в Алтайском крае.

Критерии оценки участников

Для участия в конкурсе «Директор года. Алтайский край», претендент должен занимать свою должность не менее двух лет. Эффективность деятельности директоров оценивается ростом экономических и социальных показателей предприятия. Ключевым критерием для участия в конкурсе является положительная динамика роста за 2023 год по сравнению с 2022 годом по следующим показателям:

объемам производства (продаж, предоставленных услуг);

отчислениям в бюджет;

средней заработной плате.

Как принять участие

Чтобы принять участие в конкурсе «Директор года-2023. Алтайский край», вы можете связаться по телефонам +7 (3852) 282 333 или отправить запрос на электронную почту direktor-altai@mail.ru.

Пришло время действовать! Если вы руководитель, достигший заметных успехов в своей сфере, ваш труд заслуживает признания. Конкурс «Директор года-2023. Алтайский край» — ваша возможность показать достижения и вдохновить других. Не упустите шанс признания ваших заслуг и достижений вашего коллектива, подайте заявку уже сегодня. Возможно, именно вы станете следующим «Директором года».

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