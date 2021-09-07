Новую стратегию развития края на ближайшие полтора десятилетия утвердили в конце августа. Готовили документ без ажиотажа и горячки — чтобы в разработке успели поучаствовать разные группы экспертов. Один из экспертов — зампредседателя Общественной палаты Алтайского края Василий Куц — объяснил, на чем настаивал в ходе осуждения и доволен ли тем, что увидел. Мы поговорили с ним и о других инициативах палаты, включая ограничения работы пивбаров в жилых домах и новые подходы к «мусорной» реформе.

Точки экономического роста

— Василий Иванович , стратегия развития — емкий документ , в нем почти 200 страниц. Вы участвовали в ее разработке , посоветуйте , на что стоило бы обратить особое внимание?

— В первую очередь — на то, что в документе обозначены точки экономического роста — агломерации. Их восемь. По сути, в стратегии обозначен вектор пространственного развития края. Это важно, потому что именно так, через точки роста, развивается экономика.

Но создание такого документа — это только начало работы. Палата будет настаивать на том, чтобы в минэкономразвития разработали дорожную карту реализации стратегии. Я с Нагорнова не слезу (Анатолий Нагорнов — и.о. министра экономического развития края. — Прим. Altapress.ru).

И еще. Чтобы стратегия реализовалась, чтобы шло движение, работа министерств должна получить новое содержание. В правительстве необходим человек, отвечающий именно за пространственное развитие региона, а не за отдельные отрасли.

— Недавно прозвучала идея: а не создать ли в правительстве региона отдельное ведомство , которое отвечало бы за развитие территорий. Как вам идея?

— Не обязательно создавать отдельное министерство или управление — надо усовершенствовать функционал существующих. Что сейчас происходит? Ведомства занимаются прошедшим периодом и сегодняшним днем. Собирают статистику, выполняют функции надзора.

А нам, чтобы двигаться вперед, необходимо принимать решения на будущее. Для этого нужно понимать специфику каждой агломерации: ее внутренние механизмы, двигатели, потенциал, проблемы, приоритеты. Но изменения должны затронуть и местное самоуправление.

— Что вы имеете в виду?

— Приведу пример. Вы наверняка слышали, что в Камне-на-Оби будут строить Диагностический центр. Обсуждаю вопрос с главврачом Каменской межрайонной больницы. Это хороший, инициативный специалист, который сразу вник в дело. И он рассказывает: территория, на которой будет строиться Диагностический центр, предусматривает ограничение по этажности — не более трех этажей. И это серьезная проблема.

Я удивился: она вполне решаема в рамках закона — проводим публичные слушания и снимаем ограничения, уверен, что все жители Камня-на-Оби за это проголосуют. А оказалось, такие решения крайне трудно провести через горсовет, потому что депутаты стараются вообще решений по вопросам местного значения не принимать.

Ответственность всех, кому народ доверил принимать решения, — вот это тоже очень важно для развития. Институты, люди, инициативы, возможности принятия законов — все это должно работать в комплексе. Если одно звено провисает — страдают все.

Василий Куц , зампредседателя Общественной палаты Алтайского края. Фото Дмитрия Лямзина

«Неплохие перспективы для агломераций»

— Если конкретизировать , то что даст , скажем , Каменскому и близлежащим районам тот факт , что документ «Стратегия-2035» объединил их в центр экономического роста?

— Вы знаете, конечно, что из сельской местности, из небольших городов многие стремятся уехать. Уезжало бы еще больше, если бы была возможность продать жилье. А почему уезжают? Работы нет, медицинского обслуживание недостаточное, культура и спорт развиваются плохо.

Если развитие сосредоточить на таких центрах экономического роста, люди смогут оставаться, работать на своей малой Родине, получать качественные услуги, воспитывать ребятишек.

Власти готовы этому помогать. Есть федеральные программы, которые поддерживают развитие инфраструктуры и социальной сферы в агломерациях. Они дают возможность создать на территориях, удаленных от административного центра, условия. Диагностический центр — это один из примеров. Но не единственный.

— Есть и другие примеры?

— Конечно. Нам удалось помочь встретиться главе Каменского района Ивану Панченко и руководителю хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Михаилу Дроздову. Первый хочет развивать у себя этот вид спорта. Второй уже его развивает на краевом уровне и строит ледовые дворцы.

Если в Камне будет такой спортивный объект — здесь же можно проводить соревнования муниципальных образований. Возьми Баево — там хорошая команда. В Крутихе хорошая команда. В Тюменцево. Вопрос о строительстве объекта уже прорабатывается.

— Есть шанс получить поддержку на ледовый дворец в Камне?

— Думаю, да. Кстати, до недавнего времени все федеральные программы были рассчитаны на агломерации с население до 300 тыс. человек.

В прошлом году Общественная палата края подготовила порядка 10 предложений к заседанию совета по стратегическому развитию России и реализации нацпроектов. Мы предложили снизить порог численности до 150 тыс., к каким относится, например, та же Каменская агломерация. И это приняли! Так что у этой территории неплохие перспективы. Но всеми этим вопросами надо заниматься.

Василий Куц , зампредседателя Общественной палаты Алтайского края. Фото Дмитрия Лямзина

«Экономика в основе развития»

— Василий Иванович , а почему Общественная палата занялась стратегией? Раньше мне казалось , что задача палаты — общественные инициативы , создание площадки для диалога разных социальных групп…

— Экономика в основе любого развития. Хотя, честно говоря, у нас все началось с пандемии. Когда она началась, люди стали обращаться в палату. И мы поняли: нужно усиливать направление, связанное со здравоохранением. В состав палаты вошел заслуженный врач России, главврач Федерального центра травматологии Владимир Пелеганчук.

Он сделал большой доклад о проблемах демографии и продолжительности жизни.

И знаете, о чем он рассказал? Продолжительность жизни только на 10% зависит от здравоохранения. А на 50% от образа жизни и еще на 20% - от экологии. То есть ключевые факторы — экономика и социальное устройство.

Вы правы в том, что палата поддерживает общественные инициативы — да и сама их реализует. И в том, что это — площадка для диалога разных групп общества. Но вы, наверное, слышали, что региональные палаты наделены также правом законодательной инициативы?

— Трудно было не услышать. Пишут , что именно палата была разработчиком законопроекта об ограничении деятельности пивбаров. Но здесь у меня к вам есть вопросы как к разработчику.

— Давайте ваши вопросы, палата — открыта для общения.

«Начался нормальный диалог»

— В начале 2000-х вы возглавляли совет по предпринимательству Барнаула , затем в законодательных органах отвечали за экономическое направление. А тут подготовили проект , который ограничил бизнес. Точнее — маленькие пивнушки , которые маскируются под общепит , чтобы иметь возможность законно торговать пивом вечером. Почему занялись этим?

— Какие вопросы стояли на повестке дня в 1990-х и начале 2000-х годов? У предпринимателей не было денег строить свои здания, город пошел им навстречу и дал возможность выкупать квартиры в жилых домах, переводить их в нежилые помещения и развиваться. Это многих поддержало.

В 2003-м приняли федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления», муниципалитетам передали 39 полномочий, в том числе, — создание условий для общепита, бытового обслуживания, торговли. На том этапе надо было сформировать правила игры, чтобы предприниматель мог понять, какова его перспектива хотя бы на 3−4 года.

Но сейчас люди стали намного требовательнее к среде обитания, к качеству услуги. Знаете, сколько жалоб поступает и к нам, в Общественную палату, и в органы власти? Наступило время сбалансировать ситуацию. Поэтому мы предложили ввести норму — у заведения должно быть не меньше 30 кв. метров. Если меньше — работай как магазин, но после 21:00 торговать алкоголем нельзя.

— Может , надо было вообще запретить любые пивнушки в жилых домах и рядом с ними? Видимо , это настолько выгодный бизнес , что все другие слабо развиваются — у нас не так много кофеен , кафе-мороженых , мастерских…

Василий Куц , зампредседателя Общественной палаты Алтайского края. Фото Дмитрия Лямзина

— История говорит о том, что ломать — не лучшее решение. Мы очень глубоко прорабатывали вопрос, и что увидели? Вот село, стоит пивнушка, в ней мало квадратных метров. Оказалось — их помещение также используют для проведения поминок. Это же нужно людям. Словом, это не та проблема, где надо принимать необдуманные решения.

Лучшее решение — эволюционное развитие. Мы его простимулировали, и я уверен, что структура бизнеса будет меняться. Часть помещений освободятся — это даст возможность развиваться альтернативным направлениям. Мы планировали к октябрю проанализировать, что произошло с момента принятия закона в марте. По итогам подготовим предложения в федеральный закон.

— Будут вводиться еще какие-то ограничения?

— Федеральное законодательство не дает права регионам ограничивать время работы заведений. А в торговле время продажи спиртным ограничивать можно, чем Алтайский край, как вы знаете, и воспользовался. Так что через законодателей от нашего региона будем выходить с предложением в Госдуму. Других деталей пока раскрыть не могу — вопрос будем прорабатывать.

Могу сказать, что многие руководители сетей пивбаров уже понимают, что нужно обществу, что надо быть социально ответственным. Идет нормальный диалог, палата готова его поддерживать.

«Власть должна работать гласно»

— Вы уже сказали о том , как влияет состояние окружающей среды на человека. Знаю , что в Общественной палате всегда была «боевая» — дееспособная и инициативная — группа экологов…

— И сейчас есть. Вместе с членами палаты в ней работают консультанты-эксперты, среди них, например, Владимир Попрядухин — человек, который много лет руководил министерством природных ресурсов и экологии края.

Более того, палата создала рабочую группу по развитию зеленых зон, ее работой я руковожу. На первом этапе мы договорились заниматься парками и зелеными зонами городов. Очень активно обсуждали проект реконструкции барнаульского парка «Юбилейный».

— Каковы подходы членов палаты к паркам , к их реконструкции , восстановлению?

— Мы сошлись на том, что парки должны стать не просто зеленой зоной, а территорией для саморазвития жителей, для здорового образа жизни. Когда готовился проект реконструкции парка «Юбилейный», эти подходы в нем были учтены.

— Еще одна экологическая тема связана со строительством полигона твердых коммунальных отходов — вместе того , что есть в Барнауле. Как палата участвует в обсуждении темы?

— На площадке Общественной палаты мы эти темы не раз обсуждали вместе с экспертами, депутатами, представителями ведомств, общественности. Все, в общем-то, понимают, что барнаульский полигон не отвечает требованиям, это известно. Вопрос, где строить новый?

На мой взгляд, этим должны заниматься соответствующие министерства и их специалисты, которые за это получают зарплату. А не так, как произошло в Первомайском районе, когда главу района поставили перед фактом — организация купила землю и хочет строить полигон.

Позиция палаты в этом деле — власть должна работать гласно. Мы все должны знать, что делается и где, какие получим результаты. Но тема, связанная с реформой обращения с ТКО, конечно, шире. Тут и вопросы мест временного хранения, и сортировка, и вторичная переработка мусора, и проблема строительных отходов.

Поэтому в палате подготовлен проект дорожной карты дальнейшей реализации реформы. Сейчас он проходит согласование с профильными ведомствами правительства края. Со своей стороны палата готова и дальше быть площадкой для диалога широких слоев общества.

Кто такой Василий Куц?