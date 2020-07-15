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16 июля
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Экономика

«Вася, это ты?»: в российском банке научились определять клиента по голосу

Альфа-Банк 15 июля первым из отечественных банков заявил о внедрении голосовой биометрии в колл-центре для частных клиентов. Оператор теперь не спрашивает кодовое слово и не задает дополнительные вопросы, а получает подтверждение идентификации звонившего от биометрической системы.

Альфа-Банк
Альфа-Банк

Чтобы применить голосовую биометрию, банк сначала должен получить на это согласие клиента. Для этого между кредитной организацией и клиентом подписывается разрешение на обработку биометрических данных.

«Внедрение голосовой биометрии в нашем колл-центре усилит безопасность многих операций. Это особенно важно в период, когда большинство клиентов предпочитают получать все услуги дистанционно. Если клиент сдал у нас биометрический слепок, то даже компрометация кодового слова — а мошенники хорошо умеют выманивать у клиентов такую информацию — не поставит его деньги под угрозу», — заявила руководитель департамента дистанционной поддержки клиентов Альфа-Банка Ольга Асламова.

В Альфа-Банке также отметили, что внедрение голосовой биометрии является одним из этапов стратегии по созданию «отделения будущего». Возможно, со временем большинство банковских специалистов уступят свои рабочие места роботам.

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