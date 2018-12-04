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9 важных фактов об инфляции, или Как связаны ключевая ставка ЦБ и цена на колбасу

Инфляция по итогам 2018 года не превысит 4,2%, уверены в Центральном банке РФ. Казалось бы, показатель умеренный. Между тем наши зарплаты отнюдь не всегда обгоняют даже этот уровень. Почему вообще растут цены? Можно ли остановить этот процесс и в состоянии ли повлиять на него Центральный банк — главный финансовый регулятор?

Как связаны ключевая ставка ЦБ и цена на колбасу.
Как связаны ключевая ставка ЦБ и цена на колбасу.
Источник: Mkset.ru
1. Можно ли остановить рост цен законом или указом?

Издать указ или закон просто. Но неизбежны и печальные последствия решения о заморозке цен — дефицит товаров и, как в конце 1980-х годов, очереди за колбасой и прочими товарами. Как это работает?

Возьмем для примера рынок обуви. Фабрика производит туфли на каблуке. Мода изменилась: многим дамам полюбились балетки. Если цены формируются свободно, то спрос на туфли на каблуке упадет и вслед за этим снизятся цены. Чтобы избежать убытков, обувщики вынуждены будут шить еще и то, что пользуется спросом и хорошо продается: балетки.

Совсем иначе поведет себя фабрика, если цены заморожены: у нее не будет стимула что-то менять в производстве. Как и раньше, в магазинах будут только туфли на каблуке, а балетки окажутся дефицитом.

Касается это, конечно же, всего, а не только обуви: продовольствия, одежды, услуг и т. п. В этом смысле цены — тот язык, на котором говорят покупатели с производителями.

2. Может ли Центральный банк добиться снижения цен?

Снижение цен, или дефляция, на первый взгляд, явление положительное. Но на самом деле дефляция может быть вредной для экономики и тем самым для нас с вами. Сейчас расскажем, почему.

Как ведет себя потребитель, когда цены снижаются? Зачастую так: откладывает покупку и ждет, когда подешевеет еще больше. Поведение вполне рациональное.

Но в этом случае его деньги не придут на завод. Завод не закупит новое сырье для производства, не выплатит сотрудникам зарплату. Цепочка тут такая: мы отложили покупку, магазины не продали товары, предприятия сокращают производство.

Поэтому в ЦБ исходят из того, что при стабильной небольшой инфляции экономика растет. И, значит, растут доходы всех, в том числе каждого отдельного человека.

Источник: Mkset.ru
3. Какой уровень инфляции в ЦБ считают оптимальным?

Эксперты рассчитали: уровень годовой инфляции в 4% для России оптимальный. Стабильно низкий уровень инфляции позволяет экономике развиваться, предприятиям планировать деятельность и запускать новые бизнес-проекты. И не мешает банкам выдавать кредиты, а людям брать их.

Алексей Заботкин,
директор департамента денежно-кредитной политики Банка России (из интервью агентству «Медиакорсеть»):

Цель Банка России — обеспечение ценовой стабильности, удержание инфляции вблизи 4%. Низкая, предсказуемая инфляция является необходимым условием для сохранности доходов и сбережений. Все решения по ключевой ставке, которые принимает Совет директоров Банка России, направлены на достижение нашей цели по инфляции.

4. Достижим ли на практике уровень инфляции в 4%?

Ответ: да. Судите сами: инфляция в 2017 году составила лишь 2,5%. Такого уровня в экономике России еще не было. По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.

Задача ЦБ — удержать рост цен в этом целевом коридоре. Когда ЦБ публично объявляет цель по инфляции, это называется таргетированием инфляции (от англ. target — цель).

Но при этом 4% - это усредненное значение корзины потребительских товаров и услуг. Естественно, что-то подорожает больше, чем на 4%, что-то меньше.

По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.
По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.
СС0
5. Можно ли доверять статистике? Часто кажется, что на самом деле цены растут намного больше

Опросы показывают, что россияне не очень-то доверяют официальным данным Росстата — по их личным ощущениям, в магазинах цены растут быстрее. Причины такого восприятия две.

Во-первых, мы обращаем внимание на то, что покупаем сами. Статистика же учитывает изменение цен в среднем, в том числе и снижение.

Во-вторых, у каждого из нас своя инфляция. Вегетарианцы не едят мясо. Кто-то может себе позволить импортные товары, а при росте курса валют они дорожают больше. Кто-то больше денег тратит на отдых и развлечения, что не учитывает средняя корзина.

При этом цены на товары и услуги меняются по-разному. К примеру, по данным Алтайкрайстата, в октябре 2018 года колбасные изделия подорожали на 5,4% (к декабрю 2017 года), сливочное масло всего на 0,5%, а вот картофель, наоборот, подешевел на 22%.

В России средний уровень инфляции измеряется так же, как в большинстве стран мира — на основе единого потребительского набора товаров и услуг. В нем около более 500 позиций. И, конечно, при расчете инфляции учитывается частота приобретения или пользования продуктов и услуг. Скажем, едим мы каждый день, а пальто и уж тем более автомобиль приобретаем не каждый год.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
Анна Зайкова
6. Как рассчитать личную инфляцию?

Для этого надо составить личную потребительскую корзину. Включить в нее надо именно то, что вы постоянно покупаете или потребляете: продовольствие, одежду, услуги, лекарства, развлечения и т. п.

Ну, а дальше все просто. Наиболее оптимальный вариант — рассчитать декабрь, скажем, 2018 года к декабрю 2017-го — как это делает Росстат. Зная, сколько «весит» в рублях ваша корзина в конце и начале наблюдения, легко рассчитать, насколько она «потяжелела» за год. Подробную инструкцию, как это сделать, можно прочитать здесь fincult.info/articles/inflyatsiya/what-personal-inflation/.

7. Каким образом Центральный банк может управлять инфляцией?

Он делает это, реализуя меры денежно-кредитной (или монетарной) политики. Основной ее инструмент — ключевая ставка ЦБ.

Это тот процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Экономисты Банка России подсчитывают, какой уровень ключевой ставки необходим в сложившихся условиях, чтобы инфляция оставалась вблизи целевого уровня (4%), а экономика развивалась. ЦБ учитывает внешнеэкономические условия, курс рубля, динамику цен, активность предприятий, состояние банков и многие другие параметры.

Кстати, в документах нередко встречается термин «ставка рефинансирования». Раньше это была особая ставка, но с 1 января 2016 года она приравнена к ключевой, меняется вместе с ней — ее все еще применяют для начисления пеней и штрафов.

Источник: Mkset.ru
8. Как ключевая ставка влияет на инфляцию?

Если ключевая ставка повышается, дорожают и банковские кредиты — и потребительские, и ипотечные, и кредиты предприятиям и предпринимателям. Кроме того, растут ставки по депозитам в банках.

В итоге люди и предприятия меньше берут кредиты и больше сберегают. И, соответственно, меньше тратят и инвестируют. Спрос на товары и услуги снижается, замедляется инфляция во всех сферах экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, услугах.

Если же, наоборот, ЦБ понизит ключевую ставку, то банковские кредиты подешевеют, снизятся и ставки по депозитам в банках. Это поощряет людей и компании охотнее брать кредиты и тратить деньги. Спрос на товары и услуги растет, увеличивается инфляция.

Важно понимать: воздействие на цену денег в экономике происходит не в одночасье. Весь цикл — от изменения ключевой ставки до его влияния на уровень цен — занимает три-шесть кварталов.

9. Почему ЦБ не может резко снизить ключевую ставку?

Об этом часто говорят, когда сравнивают уровень банковских ставок в России и за рубежом. В некоторых странах ключевая ставка в 1% - действительно норма.

Но в российских условиях не все так просто. Если резко снизить ключевую ставку, скажем, до 1%, деньги могут стать слишком доступными. Люди ринутся покупать, спрос превысит предложение, цены резко возрастут — ведь экономика не сможет переварить излишки денег.

Резкое снижение ключевой ставки может нанести экономике куда больший урон, чем удешевление кредитов. Ключевая ставка — это что-то вроде плотины, которая сдерживает лишний спрос и инфляцию.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Анна Зайкова

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