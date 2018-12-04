9 важных фактов об инфляции, или Как связаны ключевая ставка ЦБ и цена на колбасу

1. Можно ли остановить рост цен законом или указом?

Издать указ или закон просто. Но неизбежны и печальные последствия решения о заморозке цен — дефицит товаров и, как в конце 1980-х годов, очереди за колбасой и прочими товарами. Как это работает?

Возьмем для примера рынок обуви. Фабрика производит туфли на каблуке. Мода изменилась: многим дамам полюбились балетки. Если цены формируются свободно, то спрос на туфли на каблуке упадет и вслед за этим снизятся цены. Чтобы избежать убытков, обувщики вынуждены будут шить еще и то, что пользуется спросом и хорошо продается: балетки.

Совсем иначе поведет себя фабрика, если цены заморожены: у нее не будет стимула что-то менять в производстве. Как и раньше, в магазинах будут только туфли на каблуке, а балетки окажутся дефицитом.

Касается это, конечно же, всего, а не только обуви: продовольствия, одежды, услуг и т. п. В этом смысле цены — тот язык, на котором говорят покупатели с производителями.