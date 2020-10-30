Вегетарианский ресторан и спортивная одежда из полимеров. Новый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей вышел в сеть

На YouTube-канале регионального центра «Мой Бизнес» вышел четвертый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей. Здесь представлены проекты, благодаря которым барнаульские вегетарианцы смогут пообедать в новом месте, а альпинисты наконец смогут скинуть с себя тяжелую спортивную одежду.

По стопам Толстого

Маргарите Бубновой 20 лет, она учится на режиссера любительского театра в АГИК. Девушка считает, что у неё есть задатки руководителя, и мыслит она как режиссёр. Маргарита пришла к этой мысли, когда начала ставить спектакли с подростками — «я поняла, что это мое» — делится молодой предприниматель.

Маргарита последовала примеру родителей и стала вегетарианкой. Конкурсантка признается, что однажды попробовала мясо, после того, как совсем от него отказалась — ей стало плохо. Рассказывает, что очень любит пасту с кабачками в сливочном соусе, которую готовит сама.

У начинающей предпринимательницы в арсенале огромное количество бизнес-идей — например, она планировала открыть шоу-рум, или даже заняться круглогодичным выращиванием овощей. Но остановилась на вегетарианском ресторане

Маргарита Бубнова,

конкурсантка:

— Вегетарианский ресторан будет классным, эта идея меня посетила несколько лет назад. Я даже интерьер продумала. И тут, благодаря конкурсу, появилась возможность, как минимум рассказать об этой идее.

Маргарита вдохновлялась не только своими родителями, но и писателем Львом Толстым, который тоже был вегетарианцем. Конкурсантка рассказывает, что классик пытался открыть вегетарианский трактир, но безуспешно. Кстати, в честь писателя Маргарита и хотела назвать свой ресторан, но, узнав, что могут возникнуть юридические сложности, передумала.

Маргарита Бубнова,

конкурсантка:

— Фабрика бизнес-идей для меня — это прежде всего знания о бизнесе. Также это полезные связи, полезные знакомства с предпринимателями, с которыми можно будет развивать свой бизнес или совместно работать над одним делом.

Легко и тепло

Белоусовой Алене 23 года, она учится на втором курсе магистратуры в АлтГТУ. В университете ей нужно было придумать новое изделие, которое было бы связано с полимерными материалами.

Белоусова Алена,

конкурсантка:

— Я девочка, я же не буду брать карбоны для бампера, взяла мембранную ткань для спортивной одежды.

Так Алену и посетила мысль начать бизнес по производству спортивной одежды из полимеров для альпинистов. Девушка признается, что сама занималась спортом, но не экстремальным — волейболом. Но у неё есть друг альпинист, с которым она советуется.

Мембранная ткань, по её словам, сделает одежду более легкой и теплой. Начинающая предпринимательница рассказывает, что альпинисту достаточно будет надеть кофту и куртку из её материала, чтобы не замерзнуть.

Алена считает, что для руководящей должности она слишком мягкотелый человек, поэтому ей следует заниматься делом «с тем, у кого твердый хребет» — считает она.

Узнайте больше об участниках выпуска и их проектах: www.youtube.com

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Организатор Конкурса: Центр «Мой бизнес». Срок проведения Конкурса: 29.07.20−04.12.20. Положение о Конкурсе — здесь