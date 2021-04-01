Велодорожка и спортивные комплексы появятся в зеленой зоне Барнаула благодаря нацпроекту

Благоустройство зеленой зоны на улице Герцена в Барнауле позволит создать на этой общественной территории велодорожку, а также игровые и спортивные комплексы.

Работы будут проведены здесь в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В данный момент уже объявлен аукцион на определение подрядчика, который благоустроит зеленую зону от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского.

До 6 апреля ведется прием заявок для участия, а проведение аукциона запланировано на 8 апреля.



На благоустройство направят 99 миллионов рублей. Еще минувшей осенью жители Барнаула приняли участие в отборе общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2021 году.

В итоге зеленая зона в поселке Южном заняла первое место, горожане отдали за нее 2519 (11,85%) голосов.



Согласно проекту, будет сохранена сложившаяся планировка сквера. Общая ширина центральной аллеи составит от 3 до 4,7 метра, что позволит разместить здесь уличную мебель и освещение. На аллее сделают два вида покрытий — асфальтобетонное и плиточное.

Кроме того, на пути движения пешеходов обустроят пандусы. Территорию аллеи оборудуют 9 камерами видеонаблюдения.

Что касается зеленых насаждений аллеи в поселке Южном, то они будут сохранены. При строительстве пешеходных дорожек деревья сносить не будут. К имеющимся деревьям и кустарникам на аллее высадят более 500 саженцев — 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость).

Помимо этого подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов. В рамках обустройства аллеи предусмотрен снос 36 аварийных деревьев, которые не входят в границы застройки и будут убраны для обеспечения безопасности барнаульцев.



Также здесь появится современная система освещения — специалисты установят 156 светильников. Также на территории аллеи появятся 122 малые архитектурные формы, две детских площадки, две перголы (навеса), девять игровых комплексов, три спорткомплекса.

Стоит отметить, что в рамках благоустройства зеленой зоны здесь создадут велодорожку и площадки для проведения культурных мероприятий и для отдыха.