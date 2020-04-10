«Весь народ России» стал главным акционером Сбербанка

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что теперь акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится «весь народ России».

Хотел бы поблагодарить Центральный банк России за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и приветствую Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера. Фактически в лице Фонда национального благосостояния акционером ПАО Сбербанк и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России.