«Весь народ России» стал главным акционером Сбербанка

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что теперь акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится «весь народ России».
Герман Греф,
глава Сбербанка:
Хотел бы поблагодарить Центральный банк России за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и приветствую Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера. Фактически в лице Фонда национального благосостояния акционером ПАО Сбербанк и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России.
За каждую акцию Сбербанка правительство заплатило по 189,44 рублей.
За основу взяли средневзвешенную цену обыкновенных акций Сбербанка за 30 дней торгов на Московской бирже.