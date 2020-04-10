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Экономика

«Весь народ России» стал главным акционером Сбербанка

Российский минфин объявил о завершении сделки по выкупу у Центробанка пакета акций Сбербанка, говорится в сообщении банка. За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) заплатили 2,139 трлн рублей, взятых из средств Фонда национального благосостояния.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что теперь акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится «весь народ России».

Герман Греф,
глава Сбербанка:

Хотел бы поблагодарить Центральный банк России за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и приветствую Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера. Фактически в лице Фонда национального благосостояния акционером ПАО Сбербанк и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России.

За каждую акцию Сбербанка правительство заплатило по 189,44 рублей.

За основу взяли средневзвешенную цену обыкновенных акций Сбербанка за 30 дней торгов на Московской бирже.

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