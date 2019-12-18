Вещание телеканалов может исчезнуть в интернете

Телеканалы выдвинули условия операторам интернет-телевидения прекратить их вещание и с февраля будущего года транслировать их контент только через плеер «Витрина ТВ». Инициаторами стали Национальная медиа группа и «Газпром-Медиа».

Операторы уже получили уведомления, в которых указаны новые правила распространения продукции. Требования НМГ и «Газпром-Медиа» касаются телеканалов, которые являются обязательными и общедоступными для населения, сообщает РБК.

Новые правила

С 25 декабря по 31 января операторы должны транслировать каналы по новым правилам, а с февраля — только через платформу «Витрина ТВ».

Согласно новым правилам, трансляция не должна прерываться рекламой в любом виде, включая баннеры рядом с окном трансляции. Исчезнут такие функции, как «пауза», «перемотка», «отложенный просмотр».

Посмотреть можно будет только полную копию телеэфира. Оператор должен отслеживать, откуда пользователь смотрит телеканал, и если это за пределами России, то для такого зрителя трансляция канала должна быть запрещена.

Операторы уже заявили, что данные правила ведут к нарушению закона и прав абонентов на доступ к информации. Но вещатели уверены, что могут ставить свои условия как обладатели смежных или авторских прав.

Обсуждение

Навязывание ООО «Витрина ТВ» в качестве монополиста показалось операторам как минимум странным, особенно если учесть, что сейчас в Госдуме обсуждается законопроект по схожему предмету.

Телевидение. Пульт. СС0

Причина

Причина инициативы медиагрупп — экономическая. в деньгах. Так, по итогам третьего квартала текущего года на сегмент операторов IPTV приходился 21% от общего количества абонентов платного телевидения — это 9,4 млн домохозяйств и 35% всех доходов. Последняя цифра составляет 8,9 млрд рублей.

Просмотр телеканалов в интернете увеличивает их рейтинг. Например, рейтинг ТНТ за счет указанной аудитории увеличивается на 1,1%, пишет News.ru. Это позволяет заработать на рекламе, что, соответственно, сказывается на росте доходов.

Законопроект

Создание ООО «Витрина ТВ» связано с законодательной инициативой, предусматривающей создание «единого окна» — одного поставщика телеконтента в интернете.

Совладельцами ООО стали Национальная медиа группа, ВГТРК, Первый канал, «СТС Медиа», причем последний должен передать свою долю в холдинге «Газпром-Медиа».

Законопроект вызвал резкую критику со стороны онлайн-кинотеатров и операторов. Дело в том, что единый вещатель сможет навязывать свои и не всегда выгодные условия всем участникам.

Зрителям создание единого поставщика телеконтента обойдётся в 50 млрд рублей. Это затраты на замену оборудования, которое сейчас используют абоненты интерактивного ТВ. Законопроект уже принят в первом чтении. Дата второго чтения пока не назначена.