Весна с Азиатско-Тихоокеанским банком: несколько выгодных предложений, которые помогут сэкономить время и деньги

Весной всегда хочется чего-то нового: ремонт, гардероб, автомобиль или незабываемое путешествие. В Азиатско-Тихоокеанском банке уже знают о ваших мечтах, целях и желаниях.

Весна — время перемен

Что позволяет нам достигать намеченных целей? Упорство, стремление и, конечно, финансовая поддержка. Кредитование остается одним из самых популярных способов на пути к исполнению желаний.

Азиатско-Тихоокеанский банк разработал несколько выгодных кредитных предложений, по которым предусмотрена отсрочка платежа и полностью отсутствуют проценты.

Одним из самых востребованных предложений среди клиентов банка остается кредитная карта «90 даром». Она создана специально для тех, кто внимателен к своим расходам и не хочет переплачивать. Вы сможете оформить карту «90 даром», на сумму до 300 000 рублей. По ней предусмотрен льготный период, который составляет 92 дня и позволяет пользоваться заемными деньгами без начисления процентов и переплаты.

Кроме того, по карте существует возврат денежных средств от суммы покупок в размере 1%. Например, если в течение года ежемесячно вы будете тратить по 15 000 рублей, то за год вам вернется 1 800 рублей.

Еще одно предложение от Азиатско-Тихоокеанского банка — беспроцентный кредит «Абсолютный ноль». Вы сможете пользоваться заемными средствами без уплаты процентов до 2000 дней.

Если на намеченные цели денег не хватает, а переплачивать или занимать у родственников и друзей вы не хотите, то этот кредит специально для вас. Сумма займа составляет 50 тысяч рублей, на срок 72 месяца, где льготный период равен сроку действия кредитного договора. Вы возвращаете банку ровно ту сумму, которую оформили в кредит. При этом по карте отсутствует комиссия за снятие наличных и нет годового обслуживания.

Накопить быстро

Ну, а если траты вас не сильно беспокоят, вы человек бережливый и умеющий копить деньги, то в Азиатско-Тихоокеанском банке вы сможете их еще и приумножить. Не случайно депозиты от АТБ постоянно занимают лидирующие позиции среди самых высокодоходных вкладов.

Первый вклад, который поможет быстро приумножить накопленное — «Золотой». Минимальная сумма составляет 50 000 рублей, максимальная не ограничена. Открыть депозит можно в рублях на 186 дней. Например, если вы откроете вклад «Золотой» на сумму в 450 000 рублей, то всего за полгода ваш доход составит -17 278 рублей. Годовой процент — 7.7%.

Еще одно предложение от АТБ вклад «Копилка» позволяет увеличивать процент по депозиту на протяжении всего действия договора. Минимальная сумма вклада составляет 50 000, максимальная — не ограничена. Процентная ставка по вкладу «Копилка» зависит не только от первоначальной суммы депозита, но и от его пополнения.

Так, например, при открытии вклада на сумму в 50 000 рублей процент составит — 7.2%. Если же вклад пополнить до 500 000 рулей, то со следующего дня процент автоматически увеличится до 7.3% годовых. Максимальная ставка — 7.5% годовых. Срок вклада — 500 дней.

Виктория Вергун,

директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Алтайскому краю и Республике Алтай:

Каждый банковский продукт — это уникальное предложение, разработанное с учетом интересов и требований современного человека. Для одних, к примеру, принципиально важно время принятие банком решения по кредитной заявке, другие — смотрят на условия и проценты, способы погашения кредита или на условия оформления вклада. Мы постоянно анализируем финансовый рынок, оцениваем существующие предложения и стремимся сделать наши продукты максимально выгодными с лояльными и гибкими условиями использования.

Получить более подробную консультацию по продуктам и услугам банка можно на сайте www.atb.su или по телефону 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный).

Справка

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО), генеральная лицензия ЦБ РФ № 1810 на осуществление банковских операций.

Подробные условия. Кредитная карта «90 даром». Валюта счета карты — рубли. Ежемесячное обслуживание карты — бесплатно. Срок действия карты — 6 лет. Кредитный лимит - до 300 000 рублей. Процентная ставка за использование кредитных средств — 29%. Льготный период — до 92 дней по операциям снятия наличных и безналичным расчетам. Защита электронным чипом - есть. Бесплатное мобильное приложение - есть. Возврат от суммы покупок - 1%. Минимальный срок действия лимита кредитования — 24 месяца.

Кредитная карта «Абсолютный ноль». Валюта счёта карты — рубли. Срок действия карты — 6 лет. Кредитный лимит — 50 000 рублей. Процентная ставка — 0% годовых*. Защита электронным чипом — есть. Бесплатное мобильное приложение — есть. Возврат суммы покупок — 1%. *9,25% годовых начисляется ежедневно в течение всего фактического срока пользования, но обязанность уплаты процентов Заемщиком возникает только в случае не оплаты кредитной задолженности в течение срока действия Грейс — периода. Данная карта позволит Вам заработать положительную кредитную историю. Бесплатные снятия кредитных средств в любых банкоматах.

Вклад «Золотой». Процентная ставка: 7,70% годовых. Валюта — рубли. Минимальная сумма вклада 50 000 рублей, максимальная сумма вклада — без ограничений. Выплата процентов — в конце срока. Вклад пролонгируемый на тот же срок на условиях вклада «Сохрани» с минимальной суммой Вклада от 5 000 рублей, с начислением процентов по ставке, действующей в Банке по вкладу «Сохрани» (7,20% годовых) с минимальной суммой Вклада от 5 000 рублей на день перезаключения Договора (Нового заключения Договора).

Вклад «Копилка». Валюта — рубли. Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Максимальная сумма вклада — не ограничена. Срок Вклада — 500 дней. Минимальная сумма вклада сроком на 500 дней: 50 000 — 7,20%, 500 000 — 7,30%, 1 000 000 — 7,40%, 1 500 000 — 7,50%. Вклад пополняемый, последний дополнительный взнос за 30 дней до окончания Срока Вклада. Вклад не пролонгируемый. Неснижаемый остаток по Вкладу — не предусмотрен. Порядок начисления процентов по Вкладу — если в течение Срока хранения в результате накопления денежных средств размер Вклада переходит в следующий (более высокий) диапазон суммы Базовых параметров Вклада (Минимальной суммы Вклада), то со дня, следующего за днем данного изменения, устанавливается процентная ставка по Вкладу, соответствующая новому размеру Вклада; проценты по увеличенной процентной ставке начисляются с даты, следующей за датой перехода размера Вклада в следующий (более высокий) диапазон суммы Базовых параметров Вклада (Минимальной суммы Вклада) на всю сумму Вклада. Выплата процентов и суммы Вклада — в конце срока. Частичное снятие — не предусмотрено.