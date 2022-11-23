В декабре 2022 года компания «Комплекс Агро» планирует представить первую дождевальную машину собственной сборки. Таким образом, барнаульское предприятие намерено осваивать нишу, освободившуюся после ухода из России западных производителей. Спрос на подобные машины есть, как и на другое оборудование, которое раньше завозилось из-за границы, заверяет директор компании Дмитрий Беляев. О том, чем сейчас живет сельхозмашиностроение, он рассказал altapress.ru.

«Своего „слона“ частями едим»

— На конференции «Алтай Агро» в июле вы называли несколько проектов , которые реализует ваша компания. Сейчас для вас что в приоритете?

— На финальной стадии готовности находится производственное помещение на проспекте Космонавтов в Барнауле. Это была старая база, которая нам досталась в полуразрушенном состоянии — настоящий Сталинград.

На сегодняшний день часть оборудования там уже запущена — работают координатно-пробивной пресс, камера полимерной окраски, оборудованы восемь сварочных постов. На подходе находится проходной дробемет.

Помещения площадью порядка 1,2 тыс. «квадратов» остались еще нетронутыми. Мы своего «слона» частями едим. В начале следующего года планируем все завершить полностью.

Дмитрий Беляев. Дмитрий Лямзин

Эта площадка будет приспособлена под новое производственное направление — выпуск дождевальных и почвообрабатывающих машин. Первый культиватор Strip-till уже отработали, испытание провели. Машину можно запускать в серийное производство.

Кроме того, будем расширять направление почвообработки, представив, в том числе, машину для внесения безводного аммиака. Наша задача — вывести эту тему на более высокий уровень. По стоимости в действующем веществе безводный аммиак дешевле селитры практически в 2,5 раза.

Мы понимаем, что следом за машинами надо отрабатывать вопросы логистики. Сейчас ищем подходящую базу, где можно было бы заниматься перевалкой аммиака. Надо иметь в виду, что это опасный груз, который принимается в готовом виде и затем специальным автотранспортом развозится по хозяйствам.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

— В 2022 году на градсовете обсуждался проект нового производства за барнаульским пивзаводом. Тоже ваше?

— Это другая производственная площадка. Здесь мы уже полтора года мужественно получаем разрешение на строительство. Проектировщики заверяют, что к концу ноября необходимые документы будут на руках.

К сожалению, сезон фундаментных работ уже упущен. Постараемся зимой провести подготовительные работы, чтобы весной как можно быстрее начать монтаж.

Основной упор на этой площадке будет сделан на сборку посевных комплексов. Мы уже производим пневматическую широкоформатную сеялку, под которую требуются огромные ресурсы и мощности. На сегодняшний день «посевники» — это большой неосвоенный рынок. Тот сегмент, в который мы стремимся, это уровень John Deere и Bourgault.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Хотим быстрый старт, чтобы сразу производить достаточное количество техники.

«Орошение умирает только у нас»

— В 2021 году «Комплекс Агро» был лидером России по количеству проданного оборудования для сушки и хранения зерна. Как обстоят дела в 2022-ом?

— По продажам зерносушилок, прицепов для внесения удобрения мы остаемся лидерами. Но надо иметь в виду, что сам рынок сжался. Эту проблему мы решаем за счет диверсификации.

— Вы сказали про поливальную машину. Они сейчас в Алтайском крае кому-то нужны? Насколько я понимаю , площади орошения в нашем регионе существенно снизились.

— К сожалению, орошение умирает только у нас. Два года назад мы были в командировке в европейской части страны, где полив организован на очень высоком уровне, развита канальная система. Все просто: заключил договор — получил воду.

Вода. Поток воды. СС0

В Алтайском крае скважины для полива сохранились. Единственное, что может препятствовать, — это нормативная система. Заново пробурить скважину или реанимировать старую — это потребует большого количества документов. Процедура может занимать до полутора лет.

— В Алтайском крае поливальная машина будет востребована?

— Уже имеются 11 проектов, по которым ведется работа. Я понимаю, что это только начало. Количество продаж будет расти в геометрической прогрессии.

К нашей радости, большинство иностранных производителей поливальных машин ушли с российского рынка. Вакуум пытаются заполнить турки, но, думаю, что мы сможем победить.

«Ситуация показала , кто друг , а кто нет»

— Нынешний год для российской экономики был шоковым. Кто-то из промышленников говорит о небывалом всплеске , кто-то — чуть ли не о крахе. Что этот год принес вам?

— Только плюсы. Самый главный из них — это снижение количества импорта, что существенно расширило возможности отечественного предприятий.

Оборудование «Комплекс-Агро» на Дне сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Надо признать, что в 2021 году российская промышленность не справилась с вызовом — западные компании не смогли поставить технику, у наших не получилось резко нарастить производство. Как я уже говорил, чтобы построить новый цех, надо полтора года только разрешение получать.

Ситуация нынешнего года показала нам, кто друг, а кто нет. У нашего предприятия были поставщики комплектующих в Италии, с которыми мы спокойно работали. Весной они приостановили поставки, а затем от нас отказались.

Весной вообще развернулась настоящая битва за комплектующие.

Предприятие «Комплекс Агро». Дмитрий Лямзин

— Эти отказы были по политическим мотивам — из принципа не хотят работать с русскими? Или в чем-то еще подвох?

— На самом деле проблема кроется в дефиците самих комплектующих. В 2020 году Китай как «чихнул» коронавирусом, так у всех и возникли проблемы. На сегодняшний день купить John Deere в Америке также проблематично — придется ждать год.

Отказаться от России для многих западных компаний стало закономерным шагом. Они отвернулись от дальнего для себя рынка, чтобы как можно больше продукции досталось своим. Плюс политические дивиденды зарабатывают.

— Вы называете себя лидером в Сибирском регионе по продажам техники Amazone. Насколько в нынешних экономических и внешнеполитических условиях выгодны продажи импортной техники?

— Очень выгодны. Компания Amazone, будучи дальновидной, уже давно построила завод в Самаре, серьезно локализовав свое производство. Есть, конечно, санкционные влияния — из-за проблем с поставками из Германии некоторые образцы техники в России не собираются. В целом же предприятие работает успешно.

«День сибирского поля-2021». Анна Зайкова

Сейчас завод себя позиционирует уже не как Amazone, а как «Евротехника». Это полностью российское предприятие, работающее по многим государственным программам.

«Как с алкоголем — сначала весело , потом похмелье»

— Недавно директор Союза промышленников Виктор Мещеряков сказал , что производители сельхозтехники и оборудования сейчас чуть ли не в шоколаде. Это так?

— «Шоколадное» состояние продлилось ровно до 1 августа. Тогда рынок был повернут в сторону поставщика. Клиенты приходили за техникой, а не поставщик бегал за клиентом.

Потом произошел резкий спад продаж. Есть предположение, что хозяйства просто оказались в шоковом состоянии. Это как с алкоголем — сначала тебе весело, потом наступает похмелье.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Я полагаю, что сельхозпроизводители находятся в неком «похмелье» после двух предыдущих успешных годов. Сейчас они стараются придержать продукцию, чтобы просчитать дальнейшее изменение цены. Приток свободных денег, понятно, снижается.

— Помните 2014 год , когда в крае снег выпал в начале октября и оставшийся урожай пришлось убирать в тяжелых условиях. Тогда произошел всплеск интереса к зерносушильным комплексам. Есть ли реальная взаимосвязь между определенными погодными условиями и ростом продаж?

— Однозначно есть, но есть два важных момента. Надо понимать, сколько сушильного оборудования в целом имеется на рынке. В Алтайском крае его планомерный рост обусловлен увеличивающимся объемом масличных культур, которые собираются поздней осенью и, как правило, требуют сушки.

Если рассматривать отдельно по годам, то, конечно, чем сложнее уборочная осенью, тем выше спрос на наше оборудование. В этом году уборка комфортная — спрос просел.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Оснащенность предприятий Алтайского края сушильным оборудованием я оцениваю на уровне 60%. Развиваться еще есть куда.

«Нельзя обобщать все российское оборудование»

— Кто сейчас ваши конкуренты на этом рынке?

— По данным сайта «Русская зерносушилка», в нашей стране и в Белоруссии работают 39 соответствующих предприятий. Сложно сказать, кто однозначно лидер. Если смотреть в количественном выражении, «Комплекс Агро» выпускает 250 сушилок в год. Никто больше нас не производит.

Большая доля оборудования продается по Сибири — от Омска до Красноярска.

— Любопытное сравнение как-то привел директор одного крупного сельхозпредприятия. Сказал , что никогда не перейдет на российскую сельхозтехнику и сравнил ее с кнопочным телефоном в век айфонов. Вы , как отечественный производитель , с таким отношением сталкивались?

— Нельзя обобщать все российское оборудование. Да, есть обоснованные претензии по качеству отечественных тракторов и комбайнов. Это какие-то патологические «болячки», которые никак не удается вылечить.

Дмитрий Беляев ( крайний слева). Дмитрий Лямзин

Другое дело — элеваторное оборудование. Тут сравнение кнопочного телефона и айфона вообще неприемлемо. Поставьте рядом американский силос и российский, разницы вы особой не почувствуете. Если заказчик захочет, чтобы силос был из финской стали — проблем нет. Вопрос цены.

За свое предприятие скажу: станки и оборудование, которые мы используем для производства, самые современные — качество и точность на высочайшем уровне. Недавно запустили сварочный робот, планируем создавать целый парк подобной техники.

Сейчас есть проблемы только по оснащению. Раньше мы ставили электрику германского производства — претензий не было. Но компании в 2022 году ушли с российского рынка. Пришлось переходить на отечественных поставщиков — сервисная нагрузка сразу возросла.

Предприятие «Комплекс Агро». Дмитрий Лямзин

Полгода потратили на то, чтобы решить подобные вопросы.

Мы сейчас ведем большую работу в части популяризации нашего производства. В 2022 году перестроили дилерскую сеть, укомплектовали штат сотрудников, которые в том числе организуют делегации из разных регионов. Недавно приезжала группа клиентов из Мордовии.

Еще ни один человек не уехал разочарованным. Все говорят: «Ничего себе, какое оборудование в Барнауле». У нас только в одном цехе металлообработки станков на 500 млн рублей.

Предприятие «Комплекс Агро». Дмитрий Лямзин

«Нормальный хозяин не делает покупки спонтанно»

— Каждый год на экспозиции Дня сибирского поля стоит ваша зерносушилка. Скажите честно , это выставка продающая? Эффект в деньгах для вас от нее есть?

— Последние два года есть. Люди стали планировать свои покупки заранее, учитывая, что срок поставки техники увеличивается.

Нормальный хозяин, который имеет в голове план развития предприятия, не делает покупки спонтанно. Все происходит четко, заранее и под конкретные запросы. Для этого не нужно ждать осени, предоплату можно внести и летом.

По этой причине «День сибирского поля» стал реально продающим. Все, что мы выставляем, на экспозиции продается в первый же день до обеда.

На Алтае с аншлагом проходит «Всероссийский день поля-2016». Олег Богданов

— Что в вашей сфере залог хороших продаж — красивый сайт , свои представительства в регионах , может быть , просто надежная репутация и сарафанное радио?

— Есть два уровня продаж. Первый — локальный, на уровне своего региона, тут свои механизмы. Если выстраивать продажи в целом по стране, то здесь решающую роль играет маркетинг — как выстроен бренд, как он разрекламирован, как подан в каналах связи.

Могу заверить: есть предприятия, которые выпускают не самые качественные вещи, но за счет хорошего маркетинга умудряются какое-то время быть на плаву.

Это как с зубной пастой Blend-a-med — услышал 100 раз за день по телевизору, пошел и купил. И даже не задумываешься, а хороший ли это продукт.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Специальный вопрос

— В 2022 году все отрасли экономики просили о помощи государство. Вам она нужна?

— Мы никогда не пользовались ни господдержкой, ни кредитами. Мой принцип — рассчитывай только на себя и будь независимым. Я считаю: не надо привыкать к «допингу», а жить по средствам. Хорошо, когда есть возможность взять кредит, быстро обернуть деньги и тут же их вернуть. Но производство — это работа вдолгую, у нас так не получится.

О чем еще рассказал собеседник

Об экспорте Как приоритетное направление экспорт не рассматриваем, но развивать все равно планируем. С декабря будем делать на этом упор. Даже были наработки — из Германии к нам на производство в Барнаул приезжали фермеры, которых все устроило по качеству техники. Сейчас это взаимодействие, по понятным причинам, ослабело, но в Европу мы все равно будем прорываться. Это вопрос времени. О кластере сельхозмашиностроения Алтайский кластер сельхозмашиностроения продолжает существовать, мы даже непродолжительное время в него входили. Я лично для себя так и не понял смысл этого объединения, и в каком ключе он может быть полезен. На сегодняшний день мы входим в ассоциацию «Росспецмаш», которая объединила более 300 компаний. В ассоциации реально идет работа — проводятся семинары, совещания, постоянно поступает информация о каких-то международных выставках. Работу видно, есть активность.

Досье

Дмитрий Владимирович Беляев родился 8 сентября 1983 года в селе Хабары. Школу окончил уже в Барнауле, куда переехал с родителями. Затем учился в Алтайском государственном техническом университете на факультете «Измерительная техника и технологии».

В 2015 году получил второе высшее образование в Москве, в РАНХиГС по направлению «Государственное муниципальное управление».

Дмитрий Беляев. Дмитрий Лямзин

Свою трудовую деятельность начал еще в 2004 году в компании «ЭкоНива-Сибирь», учась на четвертом курсе. В 2008 году организовал компанию «Комплекс Агро», которая в тот момент занималась продажами техники Amazone. А в 2016 году открыл собственное производство, тогда же собрав первую сушилку.