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7 декабря
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Экономика
31

Ветеран попросил вернуть Медведеву «унижающую достоинство» прибавку к пенсии

Ветеран труда из Магадана Владимир Попов предложил соцслужбе отправить прибавку к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ о назначении доплаты и ответное письмо Попова выложил в фейсбуке «Магаданский скептик».

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

В уведомлении соцслужбы сообщается, что с 1 ноября 2018 года пенсионеру назначена ежемесячная денежная выплата в соответствии с законом «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области». Размер установленной выплаты — 683 рубля 66 копеек.

В ответе пенсионер заявляет, что назначенная ему ежемесячная выплата «унижает его человеческое достоинство» и предлагает перечислить деньги председателю правительства России Дмитрию Медведеву

Авторы «Магаданского скептика» отметили, что выплату разумнее адресовать спикеру Магаданской областной думы или губернатору., поскольку выплата производится из регионального бюджета.

Индексации и повышения

Этой осенью в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). В нем, в том числе, отражена норма о значительной индексации страховых пенсий в России с 2019 года — в среднем на 1 тысячу рублей в год (около 7%), однако это касается только неработающих пенсионеров.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не проводится с 2016 года.

В июле этого года глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год и сейчас средств на это нет.

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