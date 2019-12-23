Вежливый отказ. Как холдинг «Алтайские закрома» спорил с чиновниками о росте зарплаты

Каждый декабрь в Алтайском крае губернатор региона, руководитель крайсовпрофа и председатели объединений работодателей ставят подписи под трехстороннем соглашением о социальном партнерстве на предстоящий год. По традиции руководителей компаний в этом документе напрягает пункт, который обязывает их обеспечивать рост зарплаты независимо от экономического положения, текущей и ожидаемой рыночной ситуации. Altapress.ru стал известен прецедент, когда одна компания — «Алтайские закрома» — отказалась от обязаловки и доказала свою правоту в суде.

Что необходимо учесть

Два важных момента. Во-первых, не рекомендуем руководителям компаний воспринимать этот материал, как прямую инструкцию к действию — сначала нужно оценить все возможные последствия и риски.

Второй — в настоящее время в Алтайском крае действует трехстороннее соглашение о социальном партнерстве на 2018−2020 годы. Оно было подписано в декабре 2017 года.

В декабре 2018-го своими дополнительными подписями участники партнерства скорректировали увеличение параметра роста зарплат в 2019 году.

Что будет в 2020-м году, точно не известно.

17 декабря 2018 года. Губернатор Виктор Томенко подписывает трехстороннее соглашение о роста зарплаты с профсоюзами и работодателями. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Как работает соглашение

Весь механизм основан на нормах Трудового кодекса РФ. Власти, профсоюз и объединения работодателей подписываются под набором обязательств на определенный период (актуальная редакция соглашения размещена на portal.aksp.ru — Прим. Altapress.ru). Компания, работающая на территории края, считается автоматически присоединившейся к соглашению, даже если ее руководитель своей подписи под ним не ставил. И должен был, например, в 2019 году обеспечить:

— в организации со средней заработной платой менее 22 тыс. рублей — рост не менее 115%;

— со средней зарплатой более 22 тыс., но меньше 27 тыс. рублей — не ниже 110%.

Опять же Трудовой кодекс РФ дает компаниям возможность не участвовать в соглашении.

Доход. Зарплата. СС0

Но для этого им необходимо в течение 30 дней с момента публикации документа в газете «Алтайская правда» направить в Минсоцзащиту региона мотивированный отказ, указать срок, к которому зарплата все же будет доведена до требуемого уровня, а также приложить протокол консультаций по этому вопросу с профсоюзом.

В чем логика «Алтайских закромов»

«Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома» (входит в одноименный холдинг) успел в 30-дневный срок подготовить и направить в Минсоцзащиты Алтайского края отказ от присоединения к соглашению. Причем сделал это дважды — в начале 2018 и 2019 годов.

Логика отказа такова: комбинат не присоединяется к соглашению, поскольку в настоящий момент у него «отсутствуют достаточные денежные средства по результатам финансово-хозяйственной деятельности» (к отказу прилагалась справка-расчет).

Причина дефицита средств: «сложившаяся экономическая ситуация в регионе, связанная с увеличением налогового бремени, кадастровой стоимости земли, удорожанием энергоресурсов, коммунальных тарифов, ГСМ… «. Плюс — постоянное обслуживание кредитов.

«Алтайские закрома» открыли новый зерноочистительный комплекс. Олег Богданов

Повышение заработной платы в размере, установленном региональным соглашением, заявили в «Алтайских закромах», приведет к невозможности стабильного развития организации, ухудшению ее финансового положения и прекращению хозяйственной деятельности.

При этом в отказе за подписью главы холдинга Александра Тернового указано, что при гораздо более скромном требовании к минимальному уровню зарплат в бюджетных организациях (на тот момент это 11 280 рублей — Прим Altapress.ru) ущемляются права работодателей из коммерческого сектора экономики, нарушаются их конституционные права на равенство всех перед законом, «таким образом предприятия работают не в равных экономических условиях».

Социально-экономические условия в Алтайском крае направлены не на развитие бизнеса, а наоборот, препятствуют его развитию, создавая административные барьеры, — резюмировал Александр Терновой.

Добавим, что направлять в Минсоцзащиты копию протокола о консультации с профсоюзом в этом случае не потребовалось — на повалихинском комбинате такой структуры нет.

Александр Терновой. Анна Зайкова

Что решила комиссия

Решение по отказу «Повалихинского комбината зернопереработки» от соглашения принималось на заседании краевой комиссии под руководством бывшего вице-губернатора Павла Дитятева, возглавлявшего тогда Минэкономразвития Алтайского края.

В итоговом протоколе сказано, что вопрос рассматривался по более чем 40 организациям, в числе которых, к примеру, также оказались «Ростелеком», «Алтайский моторный завод», «Барнаульский радиозавод» и др.

В итоге положительные решения были вынесены по трем предприятиям и отделению «Всероссийского общества глухих» — им с учетом социальной значимости и создания рабочих мест для инвалидов позволили начислять зарплату по федеральному закону о МРОТ. Также повезло Барнаульской епархии, поскольку она «живет за счет пожертвований и на нее распространяется отдельная норма Трудового кодекса».

А вот отказ повалихинского комбината комиссия сочла немотивированным и направила все материалы в Гострудинспекцию «для учета при осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов».

Кошелек , зарплата. СС0

В «Алтайских закромах» в ответ начали готовить судебный иск к управлению Алтайского края по труду и занятости населения.

Что решил краевой суд

В первой инстанции холдинг проиграл. По мнению суда, предприятие действительно не предоставило в своем отказе достаточно информации и доказательств для признания его мотивированным.

По всей видимости, уже пойдя на принцип, Александр Терновой обратился в апелляцию Алтайского краевого суда. Она исковые требования «Повалихинского комбината зернопереработки» удовлетворила.

Из общего текста решения апелляции наиболее важны два момента.

Во-первых, отказ «Алтайских закромов» признан краевым судом «достаточно мотивированным, информированным, с указанием причин и сроков повышения минимальной заработной платы до размеров, предусмотренных соглашением».

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Во-вторых, установил суд, положения регламента краевой рабочей группы по вопросам заработной платы и регламент самой комиссии «не наделяют эти органы полномочиями по оценке мотивированности представленных работодателями отказов».

По мнению апелляционной инстанции, комиссия имела возможность провести с руководством повалихинского комбината дополнительные консультации для дальнейшего приятия решения «на основании объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств».

Был ли чиновничий прессинг?

Отвечая на вопрос Altapress.ru, каковы были последствия судебной тяжбы с краевыми чиновниками, Александр Терновой сказал, что каких-то новых вызовов в связи с этим холдингу пережить не пришлось.

Александр Терновой. Олег Богданов

Уже после судебного процесса бизнесмен направил письмо губернатору Виктору Томенко, в котором Терновой обратил внимание главы региона на то, что толкование норм о социальном партнерстве в Алтайском крае «вызывает затруднение из-за существующих в нем пробелов».

Причина — «отсутствуют законодательные нормы, устанавливающие единый порядок к пониманию всеми работодателями «мотивированности» отказов от присоединения к региональному соглашению».

Это несовершенство, считает предприниматель, и «приводит к возникновению конфликтных ситуаций». При этом, по словам Александра Тернового, холдинг «Алтайские закрома» готов для открытых переговоров и взаимодействия в рамках социального партнерства, «обеспечивая выполнение условий трехсторонних соглашений».