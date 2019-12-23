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Вежливый отказ. Как холдинг «Алтайские закрома» спорил с чиновниками о росте зарплаты

Каждый декабрь в Алтайском крае губернатор региона, руководитель крайсовпрофа и председатели объединений работодателей ставят подписи под трехстороннем соглашением о социальном партнерстве на предстоящий год. По традиции руководителей компаний в этом документе напрягает пункт, который обязывает их обеспечивать рост зарплаты независимо от экономического положения, текущей и ожидаемой рыночной ситуации. Altapress.ru стал известен прецедент, когда одна компания — «Алтайские закрома» — отказалась от обязаловки и доказала свою правоту в суде.

Зарплата.
Зарплата.
Олег Богданов

Что необходимо учесть

Два важных момента. Во-первых, не рекомендуем руководителям компаний воспринимать этот материал, как прямую инструкцию к действию — сначала нужно оценить все возможные последствия и риски.

Второй — в настоящее время в Алтайском крае действует трехстороннее соглашение о социальном партнерстве на 2018−2020 годы. Оно было подписано в декабре 2017 года.

В декабре 2018-го своими дополнительными подписями участники партнерства скорректировали увеличение параметра роста зарплат в 2019 году.

Что будет в 2020-м году, точно не известно.

17 декабря 2018 года. Губернатор Виктор Томенко подписывает трехстороннее соглашение о роста зарплаты с профсоюзами и работодателями.
17 декабря 2018 года. Губернатор Виктор Томенко подписывает трехстороннее соглашение о роста зарплаты с профсоюзами и работодателями.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

Как работает соглашение

Весь механизм основан на нормах Трудового кодекса РФ. Власти, профсоюз и объединения работодателей подписываются под набором обязательств на определенный период (актуальная редакция соглашения размещена на portal.aksp.ru — Прим. Altapress.ru). Компания, работающая на территории края, считается автоматически присоединившейся к соглашению, даже если ее руководитель своей подписи под ним не ставил. И должен был, например, в 2019 году обеспечить:

— в организации со средней заработной платой менее 22 тыс. рублей — рост не менее 115%;

— со средней зарплатой более 22 тыс., но меньше 27 тыс. рублей — не ниже 110%.

Опять же Трудовой кодекс РФ дает компаниям возможность не участвовать в соглашении.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Но для этого им необходимо в течение 30 дней с момента публикации документа в газете «Алтайская правда» направить в Минсоцзащиту региона мотивированный отказ, указать срок, к которому зарплата все же будет доведена до требуемого уровня, а также приложить протокол консультаций по этому вопросу с профсоюзом.

В чем логика «Алтайских закромов»

«Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома» (входит в одноименный холдинг) успел в 30-дневный срок подготовить и направить в Минсоцзащиты Алтайского края отказ от присоединения к соглашению. Причем сделал это дважды — в начале 2018 и 2019 годов.

Логика отказа такова: комбинат не присоединяется к соглашению, поскольку в настоящий момент у него «отсутствуют достаточные денежные средства по результатам финансово-хозяйственной деятельности» (к отказу прилагалась справка-расчет).

Причина дефицита средств: «сложившаяся экономическая ситуация в регионе, связанная с увеличением налогового бремени, кадастровой стоимости земли, удорожанием энергоресурсов, коммунальных тарифов, ГСМ… «. Плюс — постоянное обслуживание кредитов.

&quot;Алтайские закрома&quot; открыли новый зерноочистительный комплекс.
«Алтайские закрома» открыли новый зерноочистительный комплекс.
Олег Богданов

Повышение заработной платы в размере, установленном региональным соглашением, заявили в «Алтайских закромах», приведет к невозможности стабильного развития организации, ухудшению ее финансового положения и прекращению хозяйственной деятельности.

При этом в отказе за подписью главы холдинга Александра Тернового указано, что при гораздо более скромном требовании к минимальному уровню зарплат в бюджетных организациях (на тот момент это 11 280 рублей — Прим Altapress.ru) ущемляются права работодателей из коммерческого сектора экономики, нарушаются их конституционные права на равенство всех перед законом, «таким образом предприятия работают не в равных экономических условиях».

Социально-экономические условия в Алтайском крае направлены не на развитие бизнеса, а наоборот, препятствуют его развитию, создавая административные барьеры, — резюмировал Александр Терновой.

Добавим, что направлять в Минсоцзащиты копию протокола о консультации с профсоюзом в этом случае не потребовалось — на повалихинском комбинате такой структуры нет.

Александр Терновой.
Александр Терновой.
Анна Зайкова

Что решила комиссия

Решение по отказу «Повалихинского комбината зернопереработки» от соглашения принималось на заседании краевой комиссии под руководством бывшего вице-губернатора Павла Дитятева, возглавлявшего тогда Минэкономразвития Алтайского края.

В итоговом протоколе сказано, что вопрос рассматривался по более чем 40 организациям, в числе которых, к примеру, также оказались «Ростелеком», «Алтайский моторный завод», «Барнаульский радиозавод» и др.

В итоге положительные решения были вынесены по трем предприятиям и отделению «Всероссийского общества глухих» — им с учетом социальной значимости и создания рабочих мест для инвалидов позволили начислять зарплату по федеральному закону о МРОТ. Также повезло Барнаульской епархии, поскольку она «живет за счет пожертвований и на нее распространяется отдельная норма Трудового кодекса».

А вот отказ повалихинского комбината комиссия сочла немотивированным и направила все материалы в Гострудинспекцию «для учета при осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов».

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

В «Алтайских закромах» в ответ начали готовить судебный иск к управлению Алтайского края по труду и занятости населения.

Что решил краевой суд

В первой инстанции холдинг проиграл. По мнению суда, предприятие действительно не предоставило в своем отказе достаточно информации и доказательств для признания его мотивированным.

По всей видимости, уже пойдя на принцип, Александр Терновой обратился в апелляцию Алтайского краевого суда. Она исковые требования «Повалихинского комбината зернопереработки» удовлетворила.

Из общего текста решения апелляции наиболее важны два момента.

Во-первых, отказ «Алтайских закромов» признан краевым судом «достаточно мотивированным, информированным, с указанием причин и сроков повышения минимальной заработной платы до размеров, предусмотренных соглашением».

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

Во-вторых, установил суд, положения регламента краевой рабочей группы по вопросам заработной платы и регламент самой комиссии «не наделяют эти органы полномочиями по оценке мотивированности представленных работодателями отказов».

По мнению апелляционной инстанции, комиссия имела возможность провести с руководством повалихинского комбината дополнительные консультации для дальнейшего приятия решения «на основании объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств».

Был ли чиновничий прессинг?

Отвечая на вопрос Altapress.ru, каковы были последствия судебной тяжбы с краевыми чиновниками, Александр Терновой сказал, что каких-то новых вызовов в связи с этим холдингу пережить не пришлось.

Александр Терновой.
Александр Терновой.
Олег Богданов

Уже после судебного процесса бизнесмен направил письмо губернатору Виктору Томенко, в котором Терновой обратил внимание главы региона на то, что толкование норм о социальном партнерстве в Алтайском крае «вызывает затруднение из-за существующих в нем пробелов».

Причина — «отсутствуют законодательные нормы, устанавливающие единый порядок к пониманию всеми работодателями «мотивированности» отказов от присоединения к региональному соглашению».

Это несовершенство, считает предприниматель, и «приводит к возникновению конфликтных ситуаций». При этом, по словам Александра Тернового, холдинг «Алтайские закрома» готов для открытых переговоров и взаимодействия в рамках социального партнерства, «обеспечивая выполнение условий трехсторонних соглашений».

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