«Вы на мне флажок поставили»: почему алтайские аграрии значатся в черных списках госкомпании

Первый заместитель генерального директора Росагролизинга Александр Сучков на прошлой неделе приезжал на Алтай. Повод весомый — обсудить варианты взаимодействия госкомпании и сельхозпроизводителей региона. Ежегодно объемы поставок техники через РАЛ растут, программы становятся доступнее. Но не для всех — в крае есть хозяйства, которые годами не могут выйти из черного списка и доказать корпорации свою лояльность.

История № 1. Непогода и вынужденные просрочки

Сергей Горлов — успешный в Алтайском крае фермер, но и ему когда-то было несладко. В 2014 году, как и многие, предприниматель оказался в крайне затруднительном положении.

Осенью часть посевов ушла под снег, недополученная прибыль только по его предприятию исчислялась миллионами рублей, а в целом по краю — миллиардами.

На совещании с руководством Росагролизинга Горлов вспоминал: в те нелегкие времена навстречу пошли даже банки, по документам о ЧС отсрочили платежи по сезонным кредитам, тем самым дав возможность хозяйствам встать на ноги.

Встреча с Росагролизингом. Анна Зайкова

Зато отказ пришел от Росагролизинга. На тот момент госкомпания поставила Горлову грузовик КамАЗ, но после объявления о невозможности внесения платежей технику у фермера изъяли. Уже весной следующего года он ее благополучно выкупил, причем даже с дисконтом. Но, как говорится, осадок остался.

«Обоснования, повторные документы отсылал в Москву, — рассказал Александру Сучкову фермер. — Александр Чеботаев (экс-министр сельского хозяйства края — Прим. ред.) вашему шефу все документы мои передавал. Обратной связи — ноль. Оказалось, вы на мне флажок поставили, мол, Горлов плохой. А я миллионы каждый год в технику инвестирую и все самое лучшее покупаю».

По словам фермера, у него есть четкое ощущение, что он такой, «с флажком», далеко не единственный в России.

Встреча с Росагролизингом. Анна Зайкова

Сергей Горлов,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства ( Косихинский район):

Даже не за себя прошу. Есть крестьяне, которые реально крепко стоят на ногах, а у них — «флажок».

История № 2. Мошенничество и спорная техника

Крестьянское хозяйство «Заря» работало с Росагролизингом еще с 2007 года. В 2011-ом, как и другие, предприятие оказалось в затруднительном положении.

Технику «Заре» поставляла печально известная компания «Агро С+», через которую оформлялся лизинг. Затем выяснилось, что права на нее предъявляют другие сельхозпроизводители, с которыми были заключены договоры сублизинга.

Встреча с Росагролизингом. Анна Зайкова

Ловкая предпринимательница Людмила Комарова, выстроившая на Алтае эту виртуозную пирамиду, переводила полученные деньги на счета аффилированных лиц, которые впоследствии растворились. Уголовное преследование бизнеследи ни к чему не привело — в 2022 году приговор ей так и не вынесли.

Меж тем, последствия этой истории люди переживают до сих пор. Еще в 2018 году хозяйство «Заря» полностью рассчиталось за три прицепа и комбайн, но спорную технику, которую до сих пор не удается поставить на учет, то и дело пытаются изъять. Делается это чтобы включить ее в конкурсную массу «Агро С+» и продать на торгах.

И каждый раз «Заре» приходится отбиваться. «Крайними-то мы оказались. Как с этим быть?» — возмутился представитель хозяйства.

Встреча с Росагролизингом. Анна Зайкова

Что ответил Росагролизинг

Надо отдать должное Александру Сучкову — свое выступление он начал со слов о том, что в истории взаимодействия Росагролизинга и Алтайского края было всякое, а затем дал пояснения по конкретным случаям.

По его словам, история Сергея Горлова не единичная. Еще до начала 2022 года в компании такого понятия, как амнистия, в принципе не существовало. Вероятно, поэтому и возникали проблемы.

«Мы понимаем, что у каждой истории есть срок давности, за который многое меняется. Чрезвычайная ситуация может произойти в любом регионе, Россия — страна большая. Флажок ваш снимем, в этой проблеме разберемся. Вы-то готовы подавать заявку на технику?» — поинтересовался заместитель гендиректора Росагролизинга.

Встреча с Росагролизингом. Анна Зайкова

Фермер ответил, что в этом году покупать уже ничего не планирует, а в будущем готов сотрудничать. Что касается истории с «Агро С+», то здесь, по мнению Сучкова, две пострадавших стороны.

Александр Сучков,

первый заместитель генерального директора Росагролизинга:

Крайние мы с вами вдвоем. Вы заплатили и хотя бы технику получили. А мы технику отдали и при этом ничего не получили. К сожалению, есть такие ситуации по всей России, и мы их разгребаем. По-другому не сказать.

Встреча с Росагролизингом. Анна Зайкова

На сегодняшний день «Заря» — далеко не единственная, попавшая в затруднительную ситуацию. По приблизительным оценкам, таких хозяйств порядка 70−80.

Александр Сучков попросил набраться терпения. По его словам, пока суды не поставят точку, просто забыть об этой истории Росагролизинг не может. Относительно конкретно КХ «Заря», представитель госкомпании пообещал разобраться.

Как на Алтае работает Росагролизинг

Поставки техники в Алтайский край по программам Росагролизинга начали прирастать последние три-четыре года. Так, за весь прошлый год было отгружено более 200 единиц, с начала этого года — уже 190. Еще 36 единиц находятся в пути и 50 — в стадии принятия решения.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Что касается объема инвестиций, то в 2022 году, по предварительным прогнозам, аграрии купят техники на 1,5−1,7 млрд рублей. 75% покупок приходятся на акции госкомпании.

Росагролизинг реализует льготные программы с отсутствием первоначального взноса, отсрочкой платежей и другими условиями.