«Вы нас тут не бросайте!»: как в протестном Рубцовске хотят ремонтировать дороги и снижать градус напряжения

Почти 1 млрд рублей нужен Рубцовску, чтобы привести в порядок убитые в период забытья дороги. Об этом сообщил мэр города Владимир Фельдман и добавил, что такие цифры и называть-то страшно. Тем не менее, деньги на рубцовское бездорожья постепенно находятся, работы ведутся, результат уже есть. Оценить его на прошлой неделе решил губернатор Виктор Томенко. В Рубцовске он озвучил несколько важных решений.

О чем говорят жители

Рубцовская улица Транспортная — граница местного района «Домики». Рядом частный сектор, из которого идет поток легковых машин, и промзона со своими грузовиками. Но ни для одних, ни для других Транспортная по сути не приспособлена.

Дорожное покрытие, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Оценить масштаб дорожной «трагедии» на отдельном участке решил Виктор Томенко. Его кортеж остановился у обочины — нормального тротуара здесь нет, все полотно в ямах.

Владимир Фельдман доложил: ремонт Транспортной в планах есть. Когда все будет сделано, власти подумают, как здесь пустить троллейбус с запасом хода, чтобы разгрузить поток разъезжающихся в разные стороны горожан.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

«Извините, пожалуйста, можно задать вопрос? — обратилась к чиновникам проходившая мимо жительница. — Вот нам сделали автобусную остановку и где она? Дождь идет — мы мокнем. Будьте так любезны, вы нас тут не бросайте: сделайте этот разбитый участок. Невыносимо же».

Женщине ответили, что ремонт Транспорной включен в план работ на следующий год и уехали. «Спасибо, будем ждать», — кричала она уже вслед.

Рубцовский проспект — следующая остановка. Люди говорят: что тут было раньше — это же ужас — проехать невозможно. «Дорогой-то трудно назвать — направление», — признается сам мэр Фельдман.

Сейчас проспект отремонтировали в обе стороны, сделали нормальные тротуары, освещение, парковочные «карманы» — то, чего Рубцовск вообще раньше не видел.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

Дорожникам предстоит еще нанести разметку. Гарантийный срок на все их работы будет действовать на четыре года.

Улица Краснознаменская — одна из главных транспортных артерий в Рубцовске. Капитального ремонта тут не было много лет.

Дорогу каждое лето латали. Весенний сезон проходил и вместе с тающим снегом растворялся асфальт. Местные говорят, что это из-за близости грунтовых вод, которые без должного дренажа разрушают полотно.

В настоящий момент на всей протяженности Краснознаменской идет масштабный ремонт.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

Почему возникли такие проблемы

Рубцовские дороги — уже стали нарицательными. В общем понимании это что-то убитое и забытое на многие годы.

Полноценного ремонта в городе не видели давно, да и на что его проводить: дорожный фонд пополняется скудно, краевой бюджет до последнего времени деньгами не баловал — нищета и разруха на многих направлениях.

Меняться все начало в 2017 году: как манна небесная на Рубцовск упали сразу 32 млн рублей, а в 2018-том — аж 75. На тот момент, деньги неслыханные.

Состояние дорог в Рубцовске в 2016 году Анастасия Лапшина Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года vk.com/rubcovsk_incident Рубцовские дороги. Март 2019 года. vk.com/incident_rubtsovsk

Замахнутся местные власти пытались и на федеральное финансирование, но рубцовская агломерация не прошла по нормативной численности жителей в 200 тыс. человек.

В 2019—2020 годах привели в порядок часть центральных улиц: Октябрьскую, Пролетарскую, Сельмашскую, Зорге, проспект Ленина (от улицы Транспортной до кольца РМЗ), бульвар Победы.

Протяженность отремонтированных дорог составила 10 км, стоимость работ — 215 млн. Почти все средства краевые, город внес только 5%. По заверениям Фельдмана, результат у таких вложений был: напряженность и недовольство среди населения заметно снизилось.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

В 2021 году Рубцовску повезло еще больше: сначала город получил на дороги 200 млн рублей, а затем еще 75. Как результат, объем проведенных работ оказался сопоставим с тем, что было сделано в 2019 и 2020 годах вместе взятых.

Владимир Фельдман заметил: ремонтировали не только дорожное полотно, впервые за долгие годы в городе начали приводить в порядок тротуары, остановочные павильоны и парковочные места.

Сколько еще нужно денег

По подсчетам властей, в Рубцовске еще достаточно дорог, которые являются не нормативными. Чтобы полностью привести их в порядок нужно от 900 до 960 млн рублей — для городского бюджета сумма колоссальная.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

На блюдечке краевого бюджета такую сумму Рубцовску просто так не принесут. На вопрос губернатора о выделении подобных сумм региональный министр финансов пояснил, что средства подобные не запланированы. Будем искать, распорядился Томенко.

«С учетом выводов и итогов этого года возьмем за правило выделять Рубцовску на дороги ежегодно по 200 млн рублей. Будем искать возможности. Делать это надо. Объемы финансирования будем поддерживать на сегодняшнем уровне и, значит, в ближайшие годы сделаем эту работу и проблемы преодолеем», — сказал губернатор.

Своим подчиненным он поручил ежегодно предусматривать для Рубцовска средства на ремонт улично-дорожной сети и учесть их при бюджетном планировании. Если все будет сделано, привести в порядок разбитые городские дороги чиновники планируют за три-четыре года.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

Что еще можно сделать

Рубцовск — город не только разбитых, но и, как выясняется, неучтенных дорог. Нагоняй за это мэр города получил еще весной, когда было озвучено, что из 900 км дорожной сети на официальном учете стоит менее половины.

Тогда Фельдман оправдывался, мол работа ведется постоянно, но конкретной даты ее окончания нет.

Сейчас ведется разговор о том, что одному из городских участков надо уделить особое внимание. Дело в том, что часть федеральной трассы, ведущей в Казахстан, проходит через Рубцовск. Участок — 4,5 км ­ считается муниципальным, значит за его состояние отвечает город.

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

Виктор Томенко предложил перевести его под юрисдикцию края, а затем начать переговоры с Росавтодором, чтоб сделать его федеральным.

По словам губернатора, дело это не простое, но практика такая в регионе есть: автодорога на Павловск, Мамонтово, а дальше до границы с Казахстаном ждала своего перевода на этот уровень больше семи лет.