13 июля
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Экономика
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Выбираем наиболее эффективные способы продвижения бизнеса в интернете

Под продвижением бизнеса в интернете понимается комплекс маркетинговых мероприятий, проводимых в сети, цель которых — привлечение новых клиентов и покупателей к продвигаемой услуге или товару. Существует немало способов добиться реализации указанной задачи, но далеко не все они являются эффективными. Кроме того, немалое влияние оказывает постоянно меняющаяся ситуация на рынке и регулярно появляющиеся новые способы продвижения. Больше интересной информации можно узнать здесь, мы же расскажем о наиболее эффективных методиках «раскрутки» бизнеса в сети, существующих на сегодняшний день.

Реклама в интернете.
Реклама в интернете.
Источник: ru.freepik.com, автор vectorjuice.

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Постепенно такие традиционные способы рекламы как радио, пресса, телевидение и некоторые другие уступают место интернет-маркетингу. Если ваша цель — увеличить число клиентов интернет-магазина или маркетплейса, то их рекламирование в сети будет иметь высокую эффективность сразу по нескольким причинам:

  • обеспечивается мощный охват аудитории;
  • можно сделать достаточно точный анализ предпочтений клиентов;
  • быстрая конверсия;
  • метод информирования клиентов имеет высокую эффективность;
  • можно легко поддерживать связь с клиентами (посредством рассылок, звонков и т.д.).

Метод недоступен там, где есть проблемы с интернетом (даже сейчас он работает стабильно далеко не везде). Также некоторые потенциальные клиенты относятся к рекламе в сети негативно, но это происходит тогда, когда она навязчива или сделана непрофессионально.

Инструменты продвижения

Приведем основные методы, используемые в маркетинговых стратегиях (можно взять 1-2 или сразу несколько):

  • продвижение сайта. Он расскажет о вас, о продукции, о ваших преимуществах, предоставит обратную связь и многое другое;
  • блог. Это отличный инструмент привлечения посетителей, с помощью которого можно легко организовать «живое» общение с уже имеющимися или потенциальными клиентами;
  • лид-магниты (мини-подарки для тех, кто оформит подписку). Обычно это небольшие скидки, пробные уроки, книги или прочие приятные презенты;
  • SEO*-оптимизация, позволяющая поднять позиции вашего ресурса в поисковиках;
  • рассылки по электронной почте. Метод основан на взаимодействии с клиентами через электронную почту;
  • таргетинг. Рекламу видит только целевая аудитория, что в разы повышает ее эффективность;
  • контекстная реклама. Гибкий и удобный метод, который отлично подходит для новичков, которым нужен быстрый старт;
  • маркетинг в социальных сетях. Удобен тем, что его можно доверить специалисту или провести собственными силами;
  • приложения для мобильного. Многие крупные и известные бренды имеют свои приложения. Инструмент не относится к дешевым, но его эффективность очень высока;
  • тизеры и баннеры. Позволяет потенциальному клиенту кликать по ним и переходить на сайт предлагаемого продукта.

Какие бы методики ни были выбраны, реализацию лучше доверить профессионалам. Далеко не всегда владелец сайта обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы реализовать проект так, чтобы он начал приносить результаты.

* SEO (Search Engine Optimization) – это технология раскрутки сайта в поисковой выдаче с целью получения трафика. В основе работы лежит знание алгоритмов ранжирования ресурсов в выдаче и улучшение критериев сайта с целью выведения его в топ результатов поиска по требуемым ключевым фразам.

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