«Выбрасывать томаты не будем»: когда у тепличного комбината «Индустриальный» появится новый инвестор

Приход нового арендатора на площади тепличного комбината «Индустриальный» может затянуться на несколько месяцев. Об этом altapress.ru рассказал директор предприятия Михаил Комиссаров. Договор с инвестором пока не подписан, однако находится в высокой степени готовности.

Завершать свою хозяйственную деятельность «Индустриальный» будет постепенно, выводя из севооборота свои культуры. Например, уже освобождена теплица, где раньше выращивали салат, на одном из участков прекращено производство огурцов.

В настоящий момент комбинат продолжает заниматься томатами. Обрубать помидорные кусты и выбрасывать их раньше времени никто не будет, сообщили на предприятии.

Михаил Комиссаров,

генеральный директор тепличного комбината «Индустриальный»:

Приход арендатора — это не сиюминутное дело. Производство по разным культурам мы планируем завершить в августе-сентябре. Дольше всего этот процесс будет завершаться на отделении «Индустриального» в Старобелокурихе, где мы выращиваем огурцы. Сюда инвестор зайдет не раньше октября.

Всего в аренду ГК «Горкунов» планируется передать 11,5 га теплиц в Барнауле и Алтайском районе. Всем им потребуется реконструкция.

Теплицы предприятия «Индустриальное». Олег Богданов

Что известно об арендаторе?

Холдинг «Горкунов» является крупнейшим производителем овощей закрытого грунта за Уралом. В Новосибирской области компания владеет двумя крупными тепличными комбинатами, общая площадь которых составляет 35 га.

Уже в нынешнем году на «Индустриальном» инвестор намерен возобновить реконструкцию. Планируется установить новые системы досвечивания теплиц, построить складские помещения с цехом фасовки продукции, модернизировать одну из двух котельных с выводом из производства наиболее старой.