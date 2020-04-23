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Экономика

Выданы поручительства 10 банкам для беспроцентных зарплатных кредитов

Внешэкономбанк (ВЭБ) России выдал поручительства на 77,25 млрд рублей десяти банкам в рамках антикризисной программы беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса, заявил глава банка Игорь Шувалов на конференции Межбанковского объединения ШОС, пишет ТАСС.

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В пользу Газпромбанка предоставлено поручительство на 2 млрд рублей, РСХБ — на 750 млн рублей. Поручительство на 500 млн рублей ВЭБ. РФ выдал Ак Барс банку и на 150 млн рублей — Совкомбанку. Ранее поручительства были также предоставлены Сбербанку, ВТБ, ПСБ, банку «Открытие», Альфа-банку и МСП банку.

Средства пойдут на обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по ставке 0%, полученных на выплату зарплат, пишет bfm.ru.

В общей сложности ВЭБ. РФ планирует выдать поручительства на сумму до 100 млрд рублей.

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