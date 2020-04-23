Выданы поручительства 10 банкам для беспроцентных зарплатных кредитов

В пользу Газпромбанка предоставлено поручительство на 2 млрд рублей, РСХБ — на 750 млн рублей. Поручительство на 500 млн рублей ВЭБ. РФ выдал Ак Барс банку и на 150 млн рублей — Совкомбанку. Ранее поручительства были также предоставлены Сбербанку, ВТБ, ПСБ, банку «Открытие», Альфа-банку и МСП банку.
Средства пойдут на обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по ставке 0%, полученных на выплату зарплат, пишет bfm.ru.
В общей сложности ВЭБ. РФ планирует выдать поручительства на сумму до 100 млрд рублей.