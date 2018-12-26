«Видит» мусор насквозь: как работает аппарат для сортировки отходов от алтайских инженеров

Барнаульская компания «СиСорт» разработала аппарат для сортировки мусора «Экосорт». Его опытный образец уже собран. Он может различать бумагу, картон, пластик и другие виды мусора. В начале 2019 года его планируется отправить на мусороперерабатывающий завод для опытной эксплуатации в реальных условиях. Журналисты altapress.ru побывали на предприятии и посмотрели, как устроена необычная машина.

На «СиСорте» решили выйти на рынок аппаратов для сортировки отходов после того, как гендиректор предприятия Максим Савинков побывал на заводах в Германии, которые производят фотосепараторы (как и «СиСорт»). Он увидел, что они также делают оборудование для мусоросортировки.

На решение повлияло и то, что в России ужесточилось законодательство в области захоронения отходов, что будет способствовать развитию мусоропереработки. Об этом рассказал Андрей Истомин, руководитель отдела рециклинга «СиСорт». Именно под его руководством команда инженеров создала «Экосорт».

Как работает «Экосорт»

Имеющийся на предприятии опыт по производству фотосепараторов послужил базой для разработки нового аппарата. Агрегат интересен тем, что различает объекты не только по внешнему виду, но и по внутренним свойствам. Их «видит» инфракрасная камера.

Мусоросортировщик состоит из двух основных частей — конвейера и системы анализа. Мусор подается на разгонный конвейер с внешнего траспортера. Так как лента движется быстро, отходы падают на нее не кучей, а последовательно в один слой. Это важно для адекватной работы системы анализа.

Андрей Истомин , руководитель отдела рециклинга компании «СиСорт». Анна Зайкова

В конце ленты инфракрасная камера анализирует, из какого материала состоят проходящие отходы.

В программе управления «Экосортом» заранее устанавливается, какой тип отходов сортируется. Если выбрать ПЭТ, то все пластиковые бутылки упадут в один контейнер, а остальной мусор — в другой. Это происходит благодаря тому, что система дает команду направляющим элементам — эжекторам.

Мусоросортировщик «Экосорт» от компании «СиСорт». Анна Зайкова

Таким образом, сортировка мусора происходит в несколько этапов. В идеале на мусороперерабатывающем предприятии должно стоять несколько подобных аппаратов в ряд. Первый самый большой, который принимает весь поток отходов и убирает из него один вид. Дальше остатки подаются на следующий сортировщик уже меньшего размера и так далее.

По словам Андрея Истомина, предприятию может потребоваться до семи подобных аппаратов для каскадной сортировки. Либо нужна система подачи отходов для повторной сортировки на тот же агрегат.

Из чего состоит мусор

Андрей Истомин говорит, что точно сказать о соотношении тех или иных материалов в мусоре нельзя. Но примерные пропорции известны.

Органические отходы — 50%.

Бумага — 20%.

Разные виды пластика — 20%.

Металлы — 2%.

Ткани , резина — 1%.

резина — 1%. Другие отходы — 7%.

Мусоросортировщик «Экосорт» от компании «СиСорт». Анна Зайкова

Интересно, что пластик нужно сортировать по видам — его нельзя перерабатывать вперемешку из-за разной температуры плавления и отличий в других свойствах.

Самые распространенные виды пластика:

полиэтилен высокой и низкой плотности — из него делают пакеты,

полипропилен — из него делают пластиковые стаканчики,

ABS-пластик — это твердый пластик , из которого делают корпуса для компьютеров,

из которого делают корпуса для компьютеров, ПЭТ — из него делают бутылки.

Этапы сортировки мусора на заводах

1. Предварительная обработка

Мусоровозы привозят из жилых районов завязанные пакеты с мусором. Сортировать отходы в таком виде невозможно. Поэтому сначала пакеты с помощью острых шипов разрывает специальная машина. После этого содержимое высыпается на конвейер.

Мусоросортировщик «Экосорт» от компании «СиСорт». Анна Зайкова

2. Отбор крупного мусора

На некоторых заводах есть рабочие, которые отбирают большие отходы. Например, телевизоры, мебель, крупный металлический мусор и так далее. Обычно таких отходов немного.

3. Сепарация мелкого мусора

Дальше в цепочке стоит сепаратор мелкой фракции. Чаще всего он представляет собой барабан с дырками. Все, что в эти дырки проваливается — и есть мелкий мусор. То, что крупнее, постепенно откатывается дальше по конвейеру.

Мелкий мусор — это в основном органические отходы. Его дальше не перерабатывают, а утилизируют.

4. Сортировка по материалам

Оставшаяся масса мусора попадает на линию сортировщиков. Каждый из них отбирает какой-то вид отходов: пластик, бумагу и так далее. Для отбора черного металла дополнительно используют магниты, а для цветного — электромагнитные сепараторы.

Мусоросортировщик «Экосорт» от компании «СиСорт». Анна Зайкова

Перспективы «Экосорта» на рынке

«СиСорт» планирует выпустить линейку сортировщиков разных размеров — с шириной ленты от одного до трех метров. Производительность самого большого будет 30 тонн мусора в час.

В России и мире подобные аппараты уже используются на заводах. Ближайшие к Барнаулу — на предприятии в Новокузнецке, там их четыре от немецкого производителя.

В 2019 году «Экосорт» планируется вывести аппарат на рынок и начать продавать. По словам Андрея Истомина, одним из конкурентных преимуществ устройства будет более низкая цена по сравнению с аналогами при том же уровне качества. Разница в стоимости может составить 25−30%. Плюс в будущем компания добавит новый функционал, который другие производители пока не ввели.

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