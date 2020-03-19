Выгодная ипотека и новые сервисы: ВТБ на Алтае наращивает показатели и развивает цифровизацию

2019 год прошел для банка ВТБ на Алтае под знаком наращивания ключевых показателей и активного внедрения новых сервисов и технологий. Об итогах работы в прошлом году и достижениях финансовой организации рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Рост ресурсного портфеля

По итогам минувшего года ресурсный портфель ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай с учетом инвестиционных продуктов увеличился на 23% и достиг 56,7 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель ВТБ составил 57,7 млрд рублей, показав рост на 12%.

Что касается розничного кредитного портфеля, то по состоянию на 1 января 2020 года он превысил 41 млрд рублей, прибавив за год 16%.

В частности, сохраняется спрос на ипотечное кредитование — именно в этом сегменте произошел наибольший рост портфеля — сразу на 21% до 22 млрд рублей. Одновременно с этим увеличился и портфель кредитов наличными. Прирост составил 13%, а общая сумма займов «кэшем» составила 16,4 млрд рублей.

Ресурсный портфель средств физлиц по итогам года вырос на 15% - до 31,4 млрд рублей. В данном случае основной рост обеспечил портфель инвестиционных продуктов, который по сравнению с началом года увеличился вдвое, до 7,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, за год достиг 16,7 млрд рублей.

Четвертую часть портфеля составляют кредиты компаниям жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов, 16% занимают предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, по 15% приходится на предприятия АПК и сферы торговли. Портфель средств юридических лиц за 2019 год увеличился на 36% и превысил 25,3 млрд рублей, — уточняют в финансовой организации.

Кредит , недвижимость. maxxyustas/depositphotos

Тренд на ипотеку

Ипотечное кредитование также остается одним из главных направлений деятельности ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. Всего на приобретение недвижимости банк предоставил населению региона более 8,5 млрд рублей заемных средств. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Если говорить о сегментах рынка недвижимости, то доля квартир готового жилья, приобретаемых в ипотеку клиентами ВТБ в Алтайском крае, составляет 53%. Остальное приходится на новостройки.

В банке подчеркивают, что в прошлом году росту ипотечного портфеля способствовало существенное улучшение условий предоставления кредитов на приобретение недвижимости. Кроме того, дополнительный импульс ипотечному кредитованию придала программа госсубсидирования покупки жилья.

Так, в апреле 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с двумя и более детьми.

Всего в 2019 году в рамках данной программы ВТБ в Алтайском крае предоставил льготных кредитов на сумму около 450 млн рублей.

Комментируя достижения банка на ипотечном рынке, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин отмечает:

Ипотека остается одним из драйверов роста нашего кредитного портфеля. В 2019 году мы росли выше рынка и увеличили объем выдач, а также существенно нарастили портфель ипотечных продуктов. Большую роль в этом сыграло неоднократное снижение кредитных ставок, и активное участие банка в программах льготного кредитования. Так, в 2019 году около 260 семей, проживающих в крае, смогли оформить в ВТБ кредит по программе «Ипотека с господдержкой» по льготной ставке.

Новые технологии и сервисы. СС0

Новые технологии и расширение офисной сети

Также 2019 год прошел для ВТБ на Алтае под знаком внедрения новых технологий и сервисов. Многое было сделано на поприще внедрения практики дистанционного обслуживания клиентов.

Банк стремительно развивал цифровые технологии и дистанционные сервисы, что позволило нашим клиентам получать квалифицированные персональные консультации и необходимые банковские услуги как в офисах ВТБ, так и дистанционно, — подчеркивает Сергей Никулин.

Кроме того, для удобства клиентов банка ВТБ продолжил расширение сети офисов. Так, в 2019 году на территории Алтайского края были открыты новые точки продаж.