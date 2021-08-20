Как легко и быстро получить необходимый заем для самозанятых

Некоммерческая организация « Алтайский фонд финансирования предпринимательства » (АФФП) начал оказывать поддержку самозанятым в этом году. Займы выдаются под 3,25% - 6,5% годовых годовых в сумме до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев. Впрочем, досрочное погашение займа не воспрещается — закрывайте долг, когда хотите, никаких штрафов не последует.

Заем может использоваться только на цели предпринимательской деятельности — будь то оборотные средства, покупка объекта недвижимости или необходимое оборудование. В течение трех месяцев заемщик обязан отчитаться, на что он потратил заемные средства.

Самозанятый может получить заем без предоставления залога под поручительство на сумму до 200 тыс. рублей. Но если вы совсем недавно зарегистрировались как самозанятый, на этих же условиях вы сможете взять не более 100 тыс. рублей. Для займов необходимы не менее двух поручителей, ими могут выступать и родственники.

Если не хватает имущества для залога, клиент может обратится в АФФП, здесь ему помогут оформить заявку на получение поручительства суммы обязательство по договору Алтайского фонда МСП, который может обеспечить поручительство до 50% от необходимого залога.

У АФФП широкая сеть представительств в регионе — 10 представительств. Вам не нужно ехать в город, чтобы оформить заем, вы можете сделать это в своем селе. Впрочем, заявку на получение займа можно оформить прямо на сайте фонда.

Татьяна Фельде,

заместитель исполнительного директора Алтайского фонда финансирования предпринимательства:

— Мы быстро и внимательно рассматриваем все поступающие к нам заявки, после чего сразу же выносим на её на рассмотрение экспертной комиссии, а дальше уже от клиента зависит, когда мы подписываем документы. Даже в том случае, когда речь идет о регистрации ипотеки залогового имущества, как это было у Анастасии Туравининой, вся процедура может занять не более двух недель.

Выгодный займ помог воплотить мечту

Анастасия Туравинина работает мастером маникюра и педикюра с 2016 года в собственном салоне красоты «Модная точка» в с. Благовещенка. Она зарегистрирована в качестве самозанятого. За её плечами множество побед и наград, в том числе и в международных конкурсах. Услуги Анастасии пользуются популярностью не только в крае, но и за его пределами — делать ногти к ней приезжают даже из Новосибирска.

Анастасия решила расширить свой бизнес — с этим ей помог Алтайский фонд финансирования предпринимательства (АФФП), который выдал ей займ в размере 499 тыс. рублей под 5.5%. Таким образом, Анастасия стала первым самозанятым в регионе, получившим кредит под льготную процентную ставку в рамках государственной поддержки.

В этом году мастер стала самозанятой — отменили ЕНВД, нужно было решать на какой режим переходить, рассказала Анастасия. Остановилась на СЗ, поскольку «наиболее щадящий режим». Мы дерзнули спросить, что мотивирует её работать официально? Прозрачность, репутация и пенсия — не задумываясь, ответила она.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— В конце концов, у меня есть отличная возможность получать выгодные кредиты для развития своего бизнеса.

Сегодня Анастасия работает одна, ютится в небольшом кабинете — она понимает: нужно расширяться, широкая база клиентов позволит ей обеспечить это решение. О новом помещении мечтала уже давно, но не хватало средств. В этом году на заработанные с бизнеса деньги приобрела двухкомнатную квартиру на первом этаже, вывела её в нежилой фонд, но, чтобы запустить дело, не хватило финансов, нужно было завершить ремонт, купить мебель и оборудование.

Анастасия обращалась в коммерческие банки, но высокие процентные ставки её пугали. Позже мастер узнала о займах АФФП под ключевую ставку Банка России, который выдавался представителям малого и среднего бизнеса и самозанятым гражданам на развитие их дела.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— Я не боялась брать кредит, потому что уверена в завтрашнем дне и в своих силах. Я обратилась в представительство Фонда в Благовещенке. Специалист Ольга Белуха мне все доходчиво объяснила, мы собрали необходимый пакет документов и очень быстро оформили займ. Если ничего не скрывать, делать все как положено, никаких проблем не возникнет.

Представительство в Благовещенке работает уже восемь лет. Ежемесячно здесь получают займы три-четыре СМСП, в портфеле — более 40 активных заемщиков. Поскольку АФФП сотрудничают с Алтайским фондом МСП «Мой бизнес», здесь также можно получать займы под поручительство Алтайского фонда МСП- в общем, все, как в городе, никуда ехать не нужно. Собственно, поэтому представительству в Благовещенке посчастливилось выдать первый займ самозанятому в регионе — Анастасия получила заемные средства в размере 499 тыс. рублей под 5.5% в родном селе. В залог она предоставила помещение, которое и планирует в дальнейшем превратить в студию красоты. Сразу после регистрации ипотеки займ был выдан — процедура заняла не больше двух недель.

Выгодный займ помог воплотить мечту. Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд финансирования предпринимательства».

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— Как самозанятой мне было легко и просто получить заем в АФФП — все прозрачно, услуги понятные, нет никаких подводных камней и текста мелким шрифтом.

Справка

За время деятельности Алтайского фонда финансирования предпринимательства, который 12 лет существует в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено более 5300 займов на сумму более 5,064 млрд рублей. Представительства фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация АФФП составляет 1 млрд 137 млн рублей.

Востребованность финансовой поддержки Фонда постоянно растет. Так, за первое полугодие 2021 года было выдано 218 займов на сумму 518 млн рублей.

За первое полугодие 2020 года было выдано 214 займов на сумму 417 млн рублей (рост 124%). Средний размер выданного займа увеличился на 22% и составил 2 376 тыс. рублей в первом полугодии 2021 года (за аналогичный период прошлого года составлял 1 949,5 тыс. рублей). За 1 полугодие 2021 год портфель займов увеличился на 19% с 853 млн рублей по состоянию на 1 января 2021 года до 1 013 млн руб.



С 2020 года Алтайский фонд финансирования предпринимательства активно сотрудничает с Алтайским фондом МСП по предоставлению поручительств заемщикам Фонда в качестве обеспечения по выдаваемым займам. До 20% от суммы микрозайма на пополнение оборотных средств и до 30% от суммы микрозайма на инвестиционные цели может быть обеспечено поручительством Фонда МСП.



На сегодняшний день более 30 заемщиков в качестве обеспечения по займам предоставили поручительство Алтайского фонда МСП. Общая сумма выданных займов с поручительством данного фонда составляет более 150 млн рублей.