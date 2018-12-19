Как стартовала мусорная реформа и куда будут свозить мусор Барнаульской зоны

15 декабря в Барнауле стартовала масштабная реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Куда теперь повезут отходы из разных территорий Барнаульской зоны? Не будут ли их свозить на барнаульский полигон? Почему в краевой столице число мусоровывозящих фирм резко уменьшилось? На эти и другие вопросы журналистов ответил Виктор Карл, гендиректор регоператора Барнаульской зоны «Эко-Комплекс». Отвечал он прямо в поле — у только что введенного в эксплуатацию весового хозяйства полигона.

Что изменилось в Барнауле

— Как теперь построена система вывоза мусора в Барнауле?

— Региональный оператор является единственной организацией, с которой все юридические и физические лица обязаны заключить договор на транспортирование отходов. Все отходообразователи обязаны это сделать. Регоператору установлен единый тариф, в рамках которого он производит начисления юридическим и физическим лицам.

«Эко-Комплекс» провел электронные торги, в ходе которых выбрали двух операторов: по Железнодорожному и Октябрьскому району это «Эко-Союз», по Центральному району — «Механизатор». Это те организации, которые в этих районах будут собирать и транспортировать отходы. Это наши партнеры. Ответственность за эту работу лежит полностью на регоператоре.

— Что изменилось 15 декабря?

— Изменилась полностью логистика сбора отходов в Барнауле. Данную услугу населению и юридическим лицам оказывали 8−12 фирм. Сейчас ее оказывают те организации, которые выиграли конкурс. В Индустриальном и Ленинском районах ее оказывает по-прежнему «Эко-Комплекс».

Мусоровоз на барнаульском полигоне ТКО. Анна Зайкова.

Куда повезут отходы

— Когда «Эко-Комплекс» начнет работать в других муниципалитетах Барнаульской зоны?

— С 1 января. В зону нашей ответственности попадут, в первую очередь, те населенные пункты, где вывоз в том или ином виде уже был организован. И организации на субподрядной основе (либо победители конкурсных процедур) приступят к работе.

В настоящее время мы подписываем соглашение с главами администраций районов о взаимодействии и графике вывозов ТКО с главами сельских поселений, где непосредственно будет оказываться услуга.

— Весь мусор повезут в Барнаул или есть другие полигоны?

— Перемещение мусора предусмотрено территориальной схемой обращения с ТКО. На полигон Барнаула поступают отходы Барнаула и Калманского района.

Отходы, образующиеся в Троицком и Косихинском районе, поступают на полигон в Троицком районе. Павловский и Ребрихинский район повезет на полигон, расположенный в Павловском районе, Тальменка, Новоалтайск, ЗАТО «Сибирский» — на полигон ООО «Коммунальное хозяйство» в районе села Зудилово. Все полигоны, находящиеся в Барнаульской зоне, а их четыре, включены в Госреестр объектов размещения отходов.

Виктор Карл. Анна Зайкова.

Что будет с теми , кто не заключит договор

— С каким количеством юрлиц «Эко-Комплекс» уже заключил договоры?

— Это очень сложный вопрос. УК и ТСЖ, которые обслуживают жителей благоустроенного жилья, заключили договоры практически на 100%. Продолжает заключать договора население частного сектора, и юрлица, которые до последнего момента надеялись на то, что реформу либо остановят, либо она не будет реализована. В количественном отношении я цифру не назову, но достаточно большой объем работы. На сегодня коммерческий отдел «Эко-Комплекса» работает по 12 часов.

— Что будет с теми юрлицами , которые не успеют до 1 января заключить с вами договора?

— Эти лица, прийдя к нам, получат право заключить договор. Но счета им будут выставлены с даты вступления регоператора к своим обязанностям. С 15 декабря 2018 года.

— Где вы взяли адресную базу физических лиц , которым будете предъявлять счета? Глава одного совета одного жаловался , что вы требуете от них сообщить персональные данные.

— Сведения о домовладельцах есть в открытом доступе в регцентре. Мы оптом купили эту услугу и получаем данные о собственниках домовладений. А от председателей сельсоветов нам нужно только количество проживающих. Руководитель сельсовета, возможно, не понимает одного: денежные средства, которые платят его граждане, в том числе плата за НВОС, поступят ему в район. Потому что они получают 50% платы за НВОС 50%. Он сможет на эти деньги поставить контейнерные площадки и убрать свалку. И их не будут штрафовать за нарушение санитарного благополучия.

Большинство руководителей сельских поселений очень позитивно настроены на изменения. Почему они — субъекты ответственности перед Росприроднадзором за экологические нарушения? Он не может организовать работу не потому, что он плохой: у него нет ресурсов. А здесь появляется регоператор, который говорит: я сегодня у тебя вывезу в таре, в которой вы выставите отходы на улицу. А завтра мы давайте поставим контейнеры.

Что будет с другими перевозчиками

— У нас перевозками мусора занимались с десяток юрлиц. Теперь будут три , включая ваше. Куда остальные делись? Не опасаетесь ли , что те , кто остался за бортом , оспорят этот конкурс?

— Мы этого не боимся. Конкурс проведен в соответствии законодательством РФ. Мало того, всем юрлицам, которые занимались перевозками отходов на территории Барнаула, мы направляли коммерческие предложения для привлечения их на субподряд. На сегодня нами заключены договора напрямую с фирмами «Приоритет» и «Благоустройство» на оказание данного вида работ.

— Это плюс к тем двум , которые выиграли конкурс?

— Это плюс к тем, которые мы разыграли на конкурсе. 50% объема отходов, образующихся в Барнаульской зоне, мы обязаны были «разыграть» на конкурсе. На оставшийся объем мы вправе были определить перевозчика самостоятельно.

Надо понимать, что объем ТКО не составляет 100% всех видов отходов, которые образуются на территории Барнаула. Есть отходы, которые не входят в зону ответственности регоператора. Те перевозчики, которые выпали, возят коммерческие объемы, мы их машины видим здесь, и они учитываются на полигоне как иные отходы, не относящихся к ТКО.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО , Анна Зайкова.

Зачем тратили деньги на весовое хозяйство полигона

— В связи с чем на полигоне построили весовое хозяйство?

— Это прямое требование постановления правительства № 505 (от 3 июня 2016 года «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов». — Прим. Altapress.ru), которое обязывает все объекты размещения отходов оборудовать весовым хозяйством. Требование нами выполнено в полном объеме. Для чего это нужно?

Если вы помните, отходы, поступающие на объект, принимались в кубометрах. И всегда возникал вопрос, какое же количество отходов де факто поступило на полигон. Были сомнения по количеству отходов и, соответственно, по цене за услугу.

Взвешивание отходов позволит нам установить фактический объем отходов в тоннах, определить коэффициенты плотности отходов, что в перспективе может существенно повлиять на нормативы образования и стоимость услуги.

— На весовую затрачены 7 млн рублей. Каковы источники финансирования? Это собственные средства компании или заемные?

— К сожалению, в нашем тарифе затраты на строительство такого объекта как весовое хозяйство не предусмотрены. Поэтому на весовое хозяйство и сопровождающее его оборудование по решению администрации Барнаула направлены средства, собранные в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду, перечисленные в бюджет города. За счет внутренних резервов «Эко-Комплекс» профинансировал все строительные и монтажные работы.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО , Анна Зайкова.

Когда построят мусоросортировочный комплекс

— Как идет строительство мусоросортировочного комплекса в Барнауле на ул. Калинина 116/18?

— Строительство на сегодняшний день не ведется. Идет расчистка площадки и подготовка проектно-сметной документации. Мы должны в течение полугода определиться с проектной мощностью комплекса. Де факто мы в течение полугода ясно и четко поймем, какое количество отходов в тоннах нам необходимо направить на переработку. От этого зависит и стоимость проекта.

Возможно, необходимо будет перерабатывать не 150 тыс тонн в год, а меньший объем. Это значит меньшие проектные мощности, меньшие затраты и меньшая стоимость услуги, которая будет предоставляться населению.

Что еще известно о вывозе мусора в Барнауле?

250 машин в сутки в среднем привозят отходы на полигон ТКО в Барнауле.

Около 30 автомобилей в час пропускает весовая полигона ТКО в Барнауле , в течение месяца она будет увеличена , рассказал Евгений Паньшов , начальник полигона.

в течение месяца она будет увеличена рассказал Евгений Паньшов начальник полигона. Весовая определяет вес груженого автомобиля на въезде и выезде , оплачивается разница.

Что известно о Викторе Карле и «Эко-Комплексе»

Виктор Карл назначен на должность гендиректора «ЭКО-комплекс» в январе 2017 года. Ранее замещал должность первого заместителя гендиректора этой компании. Еще раньше работал начальником отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным портала «За честный бизнес», 70,04% акций «Эко-Комплекса» принадлежит городу в лице комитета по управлению муниципальной собственностью. Уставный капитал около 275 млн рублей. Компания получила статус регионального оператора по обращению с отходами в мае 2018 года по итогам конкурса, организатором которого был алтайский минстройтранс.