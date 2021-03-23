Виктор Томенко обсудил с энергетиками «Россети Сибирь» прохождение осенне-зимнего сезона в Алтайском крае

Участники встречи обсудили прохождение осенне-зимнего периода, который завершится 31 марта и характеризуется отсутствием крупных системных аварий, а также начало подготовки к новому отопительному сезону 2021−22 гг.

«Мы подготовились и хорошо прошли осенне-зимний период. Аварийность в сетях филиала снизилась по сравнению с прошлогодним периодом на 29,5%. Удалось снизить и длительность перерыва на одно технологическое нарушение (на 27%). Сейчас он составляет 1,17 часа», — отметил Николай Пантелеев.

Губернатор Томенко подтвердил, что этот показатель компании из года в год улучшается.

«В целом, если сравнивать 2020 и 2019 годы, не только осенне-зимний период, также произошло снижение, но динамика чуть меньше: количество технологических нарушений относительно 2019 года уменьшилось на 25%. Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей тоже снизилась — на 2%", — привел пример руководитель филиала.

Сейчас энергокомпания готовится к прохождению сезона паводков. В Алтайском крае установлены основные очаги, где чаще всего происходили подтопления энергообъектов за последние три года. Они расположены на территории Смоленского, Петропавловского, Солонешенского, Рубцовского и Чарышского районов. Таких объектов 192, ситуацию вокруг них ежедневно контролируют. Сформированы аварийно-восстановительные бригады, создан аварийный запас для устранения возможных технологических нарушений, подготовлена специальная высокопроходимая техника для устранения возможных последствий паводка на территории края. В случае угрозы длительных перерывов в энергоснабжении подготовлены 23 передвижные дизель-генераторные установки, 4 — стационарные. Учитывая опыт паводковой ситуации 2017−2018 годов, энергетики могут в случае острой необходимости в течение суток доставить до 50 дизель-генераторных установок из других филиалов «Россети Сибирь». Также дополнительно приобретена высокопроходимая спецтехника.