Виктор Томенко ответил на вопрос, как удержать людей в крае, особенно в сельской местности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая принял участие в работе VII конгресса предпринимательских объединений региона. За два часа обсуждались многие вопросы. Но самым злободневным для представителей бизнеса стал отъезд молодежи из края и особенно из сельской местности.

О кадровой проблеме говорили многие выступающие, предприниматели из самых различных отраслей. К примеру, исполнительный директор краевого фермерского союза Александр Вайс в сердцах сказал, что для села это самая настоящая боль.

«Молодежь не хочет оставаться на селе. Фермеры готовы платить высокую зарплату, а платить порой бывает некому», — сказал он.

Александр Вайс , исполнительный директор алтайского союза фермеров. Олег Богданов , altapress.ru

Виктор Томенко признал, что проблема есть, она очень сложная, и решить ее быстро, какими-то скоропалительными действиями не получится.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Можно ответить шуткой: «Знаете как удержать людей на селе? Надо сделать невыносимой жизнь в городе». Но, конечно, необходимо очень тщательно изучить эту проблему и совместно с бизнесом найти решение.

Глава региона обратил внимание, что в малом и среднем бизнесе Алтайского края сегодня заняты около 300 тыс. человек. В крае работают 44 тыс. индивидуальных предпринимателя и 36 тыс. юрлиц. И еще к ним надо добавить около 18 тыс. самозанятых.

Виктор Томенко ознакомился с планами развития предприятия «Роса». Анна Зайкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если говорить о вкладе малого и среднего бизнеса в экономику края, то его трудно переоценить. Это примерно одна треть всех налоговых доходов краевого бюджета. Это примерно 25% краевых инвестиций.

По мнению губернатора, это говорит о том, что система МСП в крае сформировалась. Так же, как и система подготовки кадров. И задача органов власти во взаимодействии с предпринимателями отрегулировать вопросы эффективного использования возможностей рынка труда.

Подробнее о том, чем запомнилось пленарное заседание конгресса, читайте на altapress.ru 31 мая.