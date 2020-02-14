Виктор Томенко рассказал о 44 млрд рублей, который придут в Алтайский край

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы», которое реализует крупные инвестиционные проекты в горно-металлургической промышленности, направит в Алтайский край 44 млрд рублей на развитие производственной деятельности. Об этом стало известно после встречи губернатора края Виктора Томенко с руководителем компании.

Такую сумму предприятие планирует инвестировать до 2050 года, но больше половины — до 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Компания будет продолжать разрабатывать действующие рудники полиметаллических руд в Рубцовском и Змеиногорском районах, а также планирует начать освоение новых месторождений. Суммарные эксплуатационные запасы оцениваются в 40 млн тонн.

К 2024 году «Сибирь-Полиметаллы» рассчитывает выйти на максимальный объем добычи — порядка 1,5 млн тонн руды в год. В 2020 году ожидаемый объем добычи превысит 800 тысяч тонн.

Из добываемой руды производят цинковый, медный, свинцовый концентраты на Рубцовской обогатительной фабрике, а на Зареченской обогатительной фабрике (Змеиногорск) получают медно-свинцовый и цинковый концентраты, а также гравитационный, содержащий золото и серебро.

«Сибирь-Полиметаллы» также хочет привлечь и подготовить местных специалистов по добыче и обогащению полезных ископаемых. По словам руководителя компании Вадима Рязанцева, коллектив насчитывает свыше 1900 человек, при этом средняя заработная плата составляет около 50 тысяч рублей.

«Рад тому, что исполнение ваших планов сдвигается на более ранние сроки. Компания самостоятельно решает большинство возникающих задач. Ваша компания, как и многие другие, создает корпоративные учебные заведения, обучающие центры, чтобы готовить людей к самостоятельной работе на производстве», — сказал Виктор Томенко.

Он подчеркнул, что по этому направлению правительство будет взаимодействовать, прислушиваться к рекомендациям и пожеланиям о том, какие специалисты нужны компании.