Виктор Томенко уехал в Петербург за миллиардами инвестиционных рублей для Алтайского края

Речь идет о соглашении между правительством Алтайского края, компанией «БТК Холдинг» и Барнаульским меланжевым комбинатом «Меланжист Алтая». Это позволит создать в регионе современное текстильное производство.
Также документ о сотрудничестве подпишут с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа ради развития обоих регионов и с СГК, чтобы обеспечить развитие систем теплоснабжения края.
Томенко планирует участвовать в заседании консультативной комиссии госсовета «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Его проведет первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.