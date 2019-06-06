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Экономика

Виктор Томенко уехал в Петербург за миллиардами инвестиционных рублей для Алтайского края

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко отправилась на Петербургский международный экономический форум. Он проходит с 6 по 8 июня. Планируется, что будет подписаны соглашения, которые привлекут в Алтайский край инвестиции в несколько десятков миллиардов рублей, говорится на официальном сайте края.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Речь идет о соглашении между правительством Алтайского края, компанией «БТК Холдинг» и Барнаульским меланжевым комбинатом «Меланжист Алтая». Это позволит создать в регионе современное текстильное производство.

Также документ о сотрудничестве подпишут с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа ради развития обоих регионов и с СГК, чтобы обеспечить развитие систем теплоснабжения края.

Томенко планирует участвовать в заседании консультативной комиссии госсовета «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Его проведет первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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