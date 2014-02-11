Виктор Томенко высказался по поводу нашумевшего банкротства «Холидея»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что правительству региона нужно советоваться с Арбитражным судом по резонансным делам. Например, по поводу банкротства торговой сети «Холидей». Об этом говорится на официальном сайте края.

11 февраля Виктор Томенко с председателем Арбитражного суда Алтайского края Борисом Долгалевым поговорили о работе арбитража, а также обсудили возможности взаимодействия правительства и суда.

Губернатор отметил необходимость «постоянного информационного обмена» в том числе и при рассмотрении социально значимых дел в интересах общества. В частности, дела о банкротстве «Холидея».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

«По делам резонансным действительно надо советоваться, нисколько не давя на мнение судей и судебного сообщества. Но все-таки по таким историям, как вокруг компании „Холидей“, возможно сформировать определенную совместную позицию судебной и исполнительной власти. Подобные вещи затрагивают интересы большого количества активных людей, наших предпринимателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они, ведя свое дело, понимали, что есть правила, они понятны и прозрачны».

Глава региона пригласил руководство Арбитражного суда принимать участие в заседаниях правительства края и в работе коллегиальных органов.

Что на это ответил Долгалев пресс-служба губернатора на сообщила.

«Холидей» на улице Антона Петрова , 208б. skyscrapercity.com , пользователь Rasbeek

Банкротство «Холидея»

В феврале 2019 года сеть была признана банкротом, конкурсным управляющим назначен Сергей Капустников. С февраля по сентябрь часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была урегулирована. Однако в сентябре Капустникова отстранили, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.

И вот тут у бывших партнеров «Холидея» начались большие проблемы. Новый конкурсный в судах стал требовать возвращения денег, уже выплаченных поставщикам в рамках досудебного урегулирования за поставленный товар.

В списке тех, кто работал с сетью, поставлял ей товар и теперь оказался еще и должен — 95 компаний.

Еще в декабре 2019 года алтайские компании направили открытое письмо по поводу скандальной ситуации с «Холидеем» в органы власти — губернатору Виктору Томенко, краевым депутатам, уполномоченному по правам предпринимателей Павлу Нестерову и сибирскому полпреду президента Сергею Меняйло.

Они предупреждали, что арбитражные дела могут привести к блокированию деятельности и даже ликвидации большого числа предприятий малого и среднего бизнеса в Алтайском крае.

Также пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской и Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.