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Экономика
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Виктория Денисова вошла в топ-3 первого в России рейтинга топ-менеджеров private banking

Виктория Денисова, руководитель Открытие Private Banking, подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, вошла в тройку лидеров первого в России рейтинга топ-менеджеров private banking.

Топ-менеджер.
Топ-менеджер.
СС0.

Рейтинг подготовлен журналом «Банковским обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром» по данным из открытых источников.

При составлении рейтинга учитывались стаж и опыт работы руководителем, результаты работы на текущей должности, медийная активность топ-менеджера, показатели банка, в котором работает руководитель и другие факторы.

В рейтинг изначально были включены руководители из топ-100 российских банков по активам по состоянию на 1 января 2021 года. В итоговый список вошли 23 руководителя private banking.

Источник: журнал «Банковское обозрение».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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