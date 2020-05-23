Вынужденная мера: эксперт назвала условие для снижения пенсионного возраста россиян

Однако это произойдет только в том случае, если ситуация на рынке труда станет критической и в стране вырастет безработица, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Сокращение пенсионного возраста окажется мерой вынужденной», — рассказала агентству «Прайм» Мирзабалаева.

Это решение будет связано с тем, что из-за кризиса на рынке труда не останется свободных вакансий для молодых людей.

В связи с этим государство будет вынуждено предоставить людям больше шансов для трудоустройства, а предпенсионерам предложат уйти с работы, поскольку они, в отличие от молодежи, будут защищены государственным пособием, пишет ura.ru. В таком случае досрочно выйти на пенсию смогут до 2 млн россиян.

Однако с учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила эксперт.

Минэкономразвития РФ предложило сделать более мягкими условия для выхода на пенсию раньше срока. Правительство РФ обсуждает этот проект как одну из антикризисных мер, передает телеканал 360.