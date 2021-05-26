Выработка на алтайском предприятии выросла на 30% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

Итоги трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели на алтайском предприятии по переработке древесины ООО «Содружество». 20 мая состоялся день информирования о результатах реализации нацпроекта.

Выработка на ООО «Содружество» выросла на 30%.

В мероприятии приняли участие директор Алтайского центра кластерного развития и эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

На предприятии в качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства цельных погонажных изделий, при анализе которого рабочая группа выявила 66 проблем, которые частично уже устранены.

Руководитель проекта Иван Дорофеев представил отчет о проводимых мероприятиях и полученных промежуточных результатах. В частности, время протекания процесса снизилось на 65%, незавершенное производство — на 42%, а выработка увеличилась на 30%.

Также в ходе дня информирования о результатах реализации нацпроекта были обозначены целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений.

Замдиректора по производству, руководитель проекта Андрей Касьяненко поблагодарил команду проекта за высокую вовлеченность в процесс и достижение показателя по производительности на уровне 24%.

Директор предприятия Михаил Чечушков также высоко отметил результаты работы и наградил 15 активных участников рабочей группы и экспертов регионального центра компетенций дипломами и ценными подарками.

Директор Алтайского центра кластерного развития администратор регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Сергей Кореннов, в свою очередь, поздравил коллектив предприятия с достигнутыми результатами и пожелал не останавливаться на достигнутом результате.

В ближайшие три месяца на предприятии предстоит работа по реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока. Также команде проекта предстоит внедрить систему предложений по улучшению, составить план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков и провести конкурс по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru



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