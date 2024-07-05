Цены на бензин в Новосибирской области продолжают расти, свидетельствуют данные калькулятора цен benzin-price, пишет « Сиб.фм ».

Так, бензин АИ-92 подорожал на 53 копейки, АИ-95 — на 36 копеек, АИ-98 — на 40 копеек. Дизельное топливо выросло в цене на 78 копеек, а евродизель подорожал на 1 рубль, указывает bfm.ru.

В апреле власти начали поиск новых способов сдерживания цен на бензин.

Нефтяным компаниям рекомендовано отказаться от практики покупки нефтепродуктов друг у друга на бирже.

Вместо этого — заключать прямые договоры по ценам, которые складываются на торгах.

Также Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС. Он пообещал «жесткие регуляторные меры», если цены не перестанут расти.

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