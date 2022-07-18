Выручка и налоги. Топ-10 и топ-50 крупнейших аграрных компаний Алтайского края

К нынешнему турбулентному периоду сельское хозяйство Алтая подошло с неплохим «подкожным жирком». Анализ финансового состояния самых крупных сельхозпредприятий показал: их выручка существенно возросла. Аграрии обернули в свою пользу рост цен на продовольствие, вызванный накачкой деньгами мировых экономик в пандемию. И теперь перед ними ставят задачу расти и только расти. Кто они, герои рейтинга? Публикуем топ-10 крупнейших аграрных предприятий региона по выручке и топ-50 крупнейших налогоплательщиков.

№ 1. Компания-арендатор

Лидером по выручке в 2021 году (см. табличку ниже) среди алтайских сельхозпредприятий стала компания «МитПром», арендующая поголовье свиней и недвижимое имущество у обанкротившегося «Алтаймясопрома» в Тальменском районе.

Выручка «МитПрома» за 2021 год возросла на 144%, чистая прибыль — на 65%, сообщает портал ФНС «Прозрачный бизнес».

Основной владелец компании — Сергей Рогачев. В открытых источниках его упоминают, как специалиста по работе с проблемными активами. В «МитПроме» он, вероятнее всего, представляет интересы основного кредитора «Алтаймясопрома» — ВЭБ.РФ. Руководитель компании — Геннадий Никульшин, оба имеют московский ИНН.

«Алтаймясопром», Тальменский район. tal-alt.ru

№ 2. Частный собственник

Если работой компании № 1 в рейтинге руководит наемный менеджер, то № 2 в топ-10 — крестьянское хозяйство Анатолия Зайцева, владеющего 95% своего предприятия.

Компания «КХ Зайцев», зарегистрированная в Барнауле, обрабатывает более 80 тыс. га пашни в трех районах — Тюменцевском, Каменском и Крутихинском, и является одним из крупнейших землевладельцев региона. В конце 2021 года Зайцев сообщал, что выращивает ячмень, горох, пшеницу и держит дойное стадо в 1 тыс. голов.

В 2021 году выручка «КХ Зай­цев» возросла на 85%, чистая прибыль — на 150%. Сам Анатолий Зайцев — также владелец и руководитель «Каменского элеватора» — довольно крупного зерноперерабатывающего предприятия.

Проходная на Каменском элеваторе. upp.alregn.ru/

№ 3−4. Инорегиональные инвесторы

Агрофирма «Черемновская», занявшая в 2021 году третью позицию в рейтинге по показателю выручки, тоже показала выдающийся рост: плюс 40% по выручке и плюс 65% — по чистой прибыли.

Ее соучредители — москвичи Павел и Светлана Демидовы, совладельцы московской ГК «Доминант», в которую входит следующее аграрное предприятие рейтинга — «Кубанка». Оба хозяйства занимаются выращиванием сахарной свеклы и зерновых культур.

№ 5. Местный холдинг

На пятом месте рейтинга — хозяйство «Орбита». По объему пашни оно тоже из крупнейших: по данным Сибирского зернового консорциума, «Орбита» владеет 65 тыс. га пашни, выращивает пшеницу, лен, рапс, гречиху, подсолнечник.

Показатели 2021 года в «Орбите» тоже, можно сказать, выдающиеся: выручка возросла на 32%, чистая прибыль — на 144%, указывает портал «Прозрачный бизнес».

«Орбиту» контролирует бизнесмен Алексеем Мельников из ГК «СЭУС». Группа компаний управляет Корчинским, Гилевским, Овчинниковским, Язевским, Заринским, Ключевским, Кытмановским элеваторами в Алтайском крае и Зубковским ХПП в Новосибирской области с общей элеваторной емкостью 780 тыс. тонн.

Ключевской элеватор. elevatorist.com

№ 6−10. Птицефабрики и животноводы

Высокие позиции занимают и алтайские птицефабрики: «дочка» «Алейскзернопродукта» ПТФ «Комсомольская» (6-е место), самая крупная в крае, и «Молодежная», принадлежащая государству (10-е).

Остальные же компании из топ-10 специализируются на молочном животноводстве. Среди них, например, агрофирмы «Гудвилл» и «Урожай», вошедшие в 2021 году в региональную пятерку по молочной продуктивности коров. Или АКХ «Ануйское» — предприятие, входящее в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края за 2021 год.

Яйца на птицефабрике. Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Топ-10 крупнейших сельхозпредприятий Алтайского края за 2021 год

Место Наименование Место регистрации и/или деятельности Выручка в 2021 году, млрд руб. К 2020 году Руководитель 1 «МитПром» Тальменский район 3,47 +144% Геннадий Никульшин 2 «КХ Зайцев А.И.» Тюменцевский, Каменский, Крутихинский районы 2,8 +85% Анатолий Зайцев 3 Агрофирма «Черемновская» Павловский район 2,78 +40,4% Сергей Ярещенко 4 «Кубанка» Калманский район 2,4 +17,9% Максим Золотарев 5 «Орбита» Барнаул 2,13 +32% Алексей Мельников 6 Птицефабрика «Комсомольская» Павловский район 1,99 +16,9% Станислав Савкин 7 Агрофирма «Гудвилл» Советский район 1,55 +23,8% Евгений Жданов 8 «Агро-Сибирь» Смоленский район 1,48 +27,2% Владимир Шитц 9 АКХ «Ануйское» Петропавловской район 1,23 +4% Владимир Ннкифоров 10 Агрофирма «Урожай» Зональный район 1 +18,5% Сергей Колыхалов 10 Птицефабрика «Молодежная» Первомайский район 1 +32,9% Евгений Давыдов

Источники: интернет-ресурс «Толк», портал ФНС «Прозрачный бизнес», ЕГРЮЛ.

Учхоз «Пригородное». Коровы. Ирина Пергаева.

Цель: рост 3% в год

Ключевым фактором успеха в 2021 году, как считают эксперты, стал рост цен на продовольствие. После начала пандемии правительства закачали в мировую экономику серьезные денежные ресурсы, констатировал директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

И это спровоцировало масштабный рост цен, в том числе на биржевые продукты, включая зерно. Между тем, подросли и физические объемы производства — денежный поток сыграл свою благотворную роль.

Так, индекс сельхозпроизводства в организациях края составил составил в 2021-м 120% к 2020 году. У фермеров и индивидуальных предпринимателей — 134%, по данным Алтайкрайстата.

Источник: минсельхоз АК. altapress.ru

И вот с таких стартовых позиций аграрному комплексу вновь надо снова постараться и с 2023 года прирастать на 3% в год — такую цель обозначил президент РФ. И это притом, что ВВП, согласно прогнозам Минэкономики РФ, в следующем году сократится на 0,7%.

Иначе говоря, сельскому хозяйству страны предстоит выполнить роль двигателя экономики — на это, по крайней мере, рассчитывают власти. И государство уже заявило об особом внимании к этому сектору.

По данным издания «Агроинвестор», в следующем году господдержка АПК может превысить 500 млрд рублей. Уровень бюджетных вливаний в сельскохозяйственные программы в 2022—2023 годах эксперты называют беспрецедентным.

Деньги. Финансы. Платежи. Pixabay.com

Топ-50 крупнейших налогоплательщиков-аграриев за 2021 год

Место Наименование Территория деятельности/регистрации 1 Агрофирма «Черемновская» Павловский район 2 Агропромышленное объединение «Казачья станица» Тюменцевский район 3 «КДВ Агро-Алтай» Суетский район 4 «Кубанка» Калманский район 5 Агрофирма «Гудвилл» Советский район 6 «Куриное царство» Бийский район 7 «МитПром» Тальменский район 8 «Шанс» Бийск 9 «Агро-Сибирь» Смоленский район 10 «Октябрьское» Зональный район 11 АКХ «Ануйское» Петропавловский район 12 «КДВ Леньковский» Благовещенский район 13 «Русский овощ» Новоалтайск 14 Волженин Николай Гаврилович Горняк 15 «Барнаульский пищевик» Ребрихинский район 16 «Колыванское» Павловский район 17 «Мелира» Поспелихинский район 18 «Антипинское» Тогульский район 19 Птицефабрика «Комсомольская» Павловский район 20 «Родинский» Родинский район 21 «Восход» Змеиногорский район 22 Тепличный комбинат «Толмачевский» Новосибирская область 23 КХ Лобанова Виктора Трофимовича Усть-Калманский район 24 «Русское поле» Новичихинский район 25 «Альтаир» Локтевский район 26 «Верный путь» Новичихинский район 27 «Каменская птицефабрика» Камень-на-Оби 28 «Кытмановское» Кытмановский район 29 СПК колхоз «Алей» Третьяковский район 30 СПК колхоз «Фрунзенский» Завьяловский район 31 Лузанова Наталья Николаевна Барнаул 32 «Агро-Русь» Бийский район 33 Птицефабрика «Молодежная» Первомайский район 34 «Вишневское» Рубцовский район 35 СПК «Быковский» Шипуновский 36 Кондаков Сергей Николаевич Барнаул 37 «Имени Гастелло» Хабарский район 38 СПК «Восход» Шипуновский район 39 «Славгородское» Славгород 40 СПК «Колос» Локтевский район 41 СПК «Бурановский» Павловский район 42 «Агропромышленная компания» Бийск 43 СПК «Хлеборобный» Быстроистокский район 44 СПК «Путь Ленина» Поспелихинский район 45 «Зерновое» Барнаул 46 СПК «Корболиха» Третьяковский район 47 «Перспектива» Солтонский район 48 СПК «Имени Ленина» Петропавловский район 49 «Крутишинское» Шелаболихинский район 50 Портнягин Николай Николаевич Мамонтовский район

Источник: УФНС по Алтайскому краю. Приведены компании и ИП, уплачивающие на территории края основные виды налогов (растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях), по состоянию на 1 июня 2022 года. Без учета страховых взносов.