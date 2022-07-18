Выручка и налоги. Топ-10 и топ-50 крупнейших аграрных компаний Алтайского края

№ 1. Компания-арендатор
Лидером по выручке в 2021 году (см. табличку ниже) среди алтайских сельхозпредприятий стала компания «МитПром», арендующая поголовье свиней и недвижимое имущество у обанкротившегося «Алтаймясопрома» в Тальменском районе.
Выручка «МитПрома» за 2021 год возросла на 144%, чистая прибыль — на 65%, сообщает портал ФНС «Прозрачный бизнес».
Основной владелец компании — Сергей Рогачев. В открытых источниках его упоминают, как специалиста по работе с проблемными активами. В «МитПроме» он, вероятнее всего, представляет интересы основного кредитора «Алтаймясопрома» — ВЭБ.РФ. Руководитель компании — Геннадий Никульшин, оба имеют московский ИНН.
№ 2. Частный собственник
Если работой компании № 1 в рейтинге руководит наемный менеджер, то № 2 в топ-10 — крестьянское хозяйство Анатолия Зайцева, владеющего 95% своего предприятия.
Компания «КХ Зайцев», зарегистрированная в Барнауле, обрабатывает более 80 тыс. га пашни в трех районах — Тюменцевском, Каменском и Крутихинском, и является одним из крупнейших землевладельцев региона. В конце 2021 года Зайцев сообщал, что выращивает ячмень, горох, пшеницу и держит дойное стадо в 1 тыс. голов.
В 2021 году выручка «КХ Зайцев» возросла на 85%, чистая прибыль — на 150%. Сам Анатолий Зайцев — также владелец и руководитель «Каменского элеватора» — довольно крупного зерноперерабатывающего предприятия.
№ 3−4. Инорегиональные инвесторы
Агрофирма «Черемновская», занявшая в 2021 году третью позицию в рейтинге по показателю выручки, тоже показала выдающийся рост: плюс 40% по выручке и плюс 65% — по чистой прибыли.
Ее соучредители — москвичи Павел и Светлана Демидовы, совладельцы московской ГК «Доминант», в которую входит следующее аграрное предприятие рейтинга — «Кубанка». Оба хозяйства занимаются выращиванием сахарной свеклы и зерновых культур.
№ 5. Местный холдинг
На пятом месте рейтинга — хозяйство «Орбита». По объему пашни оно тоже из крупнейших: по данным Сибирского зернового консорциума, «Орбита» владеет 65 тыс. га пашни, выращивает пшеницу, лен, рапс, гречиху, подсолнечник.
Показатели 2021 года в «Орбите» тоже, можно сказать, выдающиеся: выручка возросла на 32%, чистая прибыль — на 144%, указывает портал «Прозрачный бизнес».
«Орбиту» контролирует бизнесмен Алексеем Мельников из ГК «СЭУС». Группа компаний управляет Корчинским, Гилевским, Овчинниковским, Язевским, Заринским, Ключевским, Кытмановским элеваторами в Алтайском крае и Зубковским ХПП в Новосибирской области с общей элеваторной емкостью 780 тыс. тонн.
№ 6−10. Птицефабрики и животноводы
Высокие позиции занимают и алтайские птицефабрики: «дочка» «Алейскзернопродукта» ПТФ «Комсомольская» (6-е место), самая крупная в крае, и «Молодежная», принадлежащая государству (10-е).
Остальные же компании из топ-10 специализируются на молочном животноводстве. Среди них, например, агрофирмы «Гудвилл» и «Урожай», вошедшие в 2021 году в региональную пятерку по молочной продуктивности коров. Или АКХ «Ануйское» — предприятие, входящее в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края за 2021 год.
Топ-10 крупнейших сельхозпредприятий Алтайского края за 2021 год
|
Место
|
Наименование
|
Место регистрации и/или деятельности
|
Выручка в 2021 году, млрд руб.
|
К 2020 году
|
Руководитель
|
1
|
«МитПром»
|
Тальменский район
|
3,47
|
+144%
|
Геннадий Никульшин
|
2
|
«КХ Зайцев А.И.»
|
Тюменцевский, Каменский, Крутихинский районы
|
2,8
|
+85%
|
Анатолий Зайцев
|
3
|
Агрофирма «Черемновская»
|
Павловский район
|
2,78
|
+40,4%
|
Сергей Ярещенко
|
4
|
«Кубанка»
|
Калманский район
|
2,4
|
+17,9%
|
Максим Золотарев
|
5
|
«Орбита»
|
Барнаул
|
2,13
|
+32%
|
Алексей Мельников
|
6
|
Птицефабрика «Комсомольская»
|
Павловский район
|
1,99
|
+16,9%
|
Станислав Савкин
|
7
|
Агрофирма «Гудвилл»
|
Советский район
|
1,55
|
+23,8%
|
Евгений Жданов
|
8
|
«Агро-Сибирь»
|
Смоленский район
|
1,48
|
+27,2%
|
Владимир Шитц
|
9
|
АКХ «Ануйское»
|
Петропавловской район
|
1,23
|
+4%
|
Владимир Ннкифоров
|
10
|
Агрофирма «Урожай»
|
Зональный район
|
1
|
+18,5%
|
Сергей Колыхалов
|
10
|
Птицефабрика «Молодежная»
|
Первомайский район
|
1
|
+32,9%
|
Евгений Давыдов
Источники: интернет-ресурс «Толк», портал ФНС «Прозрачный бизнес», ЕГРЮЛ.
Цель: рост 3% в год
Ключевым фактором успеха в 2021 году, как считают эксперты, стал рост цен на продовольствие. После начала пандемии правительства закачали в мировую экономику серьезные денежные ресурсы, констатировал директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
И это спровоцировало масштабный рост цен, в том числе на биржевые продукты, включая зерно. Между тем, подросли и физические объемы производства — денежный поток сыграл свою благотворную роль.
Так, индекс сельхозпроизводства в организациях края составил составил в 2021-м 120% к 2020 году. У фермеров и индивидуальных предпринимателей — 134%, по данным Алтайкрайстата.
И вот с таких стартовых позиций аграрному комплексу вновь надо снова постараться и с 2023 года прирастать на 3% в год — такую цель обозначил президент РФ. И это притом, что ВВП, согласно прогнозам Минэкономики РФ, в следующем году сократится на 0,7%.
Иначе говоря, сельскому хозяйству страны предстоит выполнить роль двигателя экономики — на это, по крайней мере, рассчитывают власти. И государство уже заявило об особом внимании к этому сектору.
По данным издания «Агроинвестор», в следующем году господдержка АПК может превысить 500 млрд рублей. Уровень бюджетных вливаний в сельскохозяйственные программы в 2022—2023 годах эксперты называют беспрецедентным.
Топ-50 крупнейших налогоплательщиков-аграриев за 2021 год
|
Место
|
Наименование
|
Территория деятельности/регистрации
|
1
|
Агрофирма «Черемновская»
|
Павловский район
|
2
|
Агропромышленное объединение «Казачья станица»
|
Тюменцевский район
|
3
|
«КДВ Агро-Алтай»
|
Суетский район
|
4
|
«Кубанка»
|
Калманский район
|
5
|
Агрофирма «Гудвилл»
|
Советский район
|
6
|
«Куриное царство»
|
Бийский район
|
7
|
«МитПром»
|
Тальменский район
|
8
|
«Шанс»
|
Бийск
|
9
|
«Агро-Сибирь»
|
Смоленский район
|
10
|
«Октябрьское»
|
Зональный район
|
11
|
АКХ «Ануйское»
|
Петропавловский район
|
12
|
«КДВ Леньковский»
|
Благовещенский район
|
13
|
«Русский овощ»
|
Новоалтайск
|
14
|
Волженин Николай Гаврилович
|
Горняк
|
15
|
«Барнаульский пищевик»
|
Ребрихинский район
|
16
|
«Колыванское»
|
Павловский район
|
17
|
«Мелира»
|
Поспелихинский район
|
18
|
«Антипинское»
|
Тогульский район
|
19
|
Птицефабрика «Комсомольская»
|
Павловский район
|
20
|
«Родинский»
|
Родинский район
|
21
|
«Восход»
|
Змеиногорский район
|
22
|
Тепличный комбинат «Толмачевский»
|
Новосибирская область
|
23
|
КХ Лобанова Виктора Трофимовича
|
Усть-Калманский район
|
24
|
«Русское поле»
|
Новичихинский район
|
25
|
«Альтаир»
|
Локтевский район
|
26
|
«Верный путь»
|
Новичихинский район
|
27
|
«Каменская птицефабрика»
|
Камень-на-Оби
|
28
|
«Кытмановское»
|
Кытмановский район
|
29
|
СПК колхоз «Алей»
|
Третьяковский район
|
30
|
СПК колхоз «Фрунзенский»
|
Завьяловский район
|
31
|
Лузанова Наталья Николаевна
|
Барнаул
|
32
|
«Агро-Русь»
|
Бийский район
|
33
|
Птицефабрика «Молодежная»
|
Первомайский район
|
34
|
«Вишневское»
|
Рубцовский район
|
35
|
СПК «Быковский»
|
Шипуновский
|
36
|
Кондаков Сергей Николаевич
|
Барнаул
|
37
|
«Имени Гастелло»
|
Хабарский район
|
38
|
СПК «Восход»
|
Шипуновский район
|
39
|
«Славгородское»
|
Славгород
|
40
|
СПК «Колос»
|
Локтевский район
|
41
|
СПК «Бурановский»
|
Павловский район
|
42
|
«Агропромышленная компания»
|
Бийск
|
43
|
СПК «Хлеборобный»
|
Быстроистокский район
|
44
|
СПК «Путь Ленина»
|
Поспелихинский район
|
45
|
«Зерновое»
|
Барнаул
|
46
|
СПК «Корболиха»
|
Третьяковский район
|
47
|
«Перспектива»
|
Солтонский район
|
48
|
СПК «Имени Ленина»
|
Петропавловский район
|
49
|
«Крутишинское»
|
Шелаболихинский район
|
50
|
Портнягин Николай Николаевич
|
Мамонтовский район
Источник: УФНС по Алтайскому краю. Приведены компании и ИП, уплачивающие на территории края основные виды налогов (растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях), по состоянию на 1 июня 2022 года. Без учета страховых взносов.