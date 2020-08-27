Выручка нескольких госкомпаний оказалась равна размеру федерального бюджета России

Счетная палата РФ подвела итоги аудита деятельности ФГУП и акционерных обществ с государственным участием. Аудиторы выявили достаточное количество проблем, связанных с выплатами дивидендов в бюджет, сообщается на сайте СП.

Вопросы дивидендной политики не урегулированы, отмечается в отчете. Так, отсутствуют общие подходы к определению размера чистой прибыли и дивидендов, перечисляемых в доход федерального бюджета. В итоге размер дивидендов, которые платят госкомпании в бюджет, разнятся: например ПАО ВТБ платит всего 15% от ЧП, хотя обычно компании должны платить 50% от чистой прибыли.

Большую часть поступлений дивидендов — 97% совокупного размера — обеспечивают только 20 АО, то есть всего 2% от их общего количества. В то же время свыше 500 компаний в 2017—2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета.

При этом в Счетной палате посчитали размер выручки крупнейших акционерных обществ с госучастием. Речь идет о НК «Роснефть, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть», ПАО «Аэрофлот», Ростелекоме, ПАО «ФСК ЕЭС», АК «АЛРОСА», ПАО «РусГидро» и АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

По итогам 2017 года они заработали 13,8 трлн рублей, а по итогам 2018-го — 16,4 трлн рублей, или 91,5 и 95,6% от общей суммы выручки всех крупнейших акционерных обществ, пишет znak.com.

Для сравнения — размер всей расходной части федерального бюджета в 2017-м составил 16,3 трлн рублей, а в 2018-м — 16,7 трлн.