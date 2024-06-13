«Высоким качеством обязаны профессионалам». Директор года Сергей Немчинов — о своих подходах к управлению производством

Сергей Немчинов, генеральный директор Михайловского завода химических реактивов, вновь, уже в четвертый раз, стал директором года в Алтайском крае. Мы поговорили с ним о его подходах к управлению производственным бизнесом и инновациям.

Основы устойчивости

— За счет чего завод сохраняет финансовую устойчивость? Все же высокая ставка ЦБ и дорогие кредиты не очень благоприятны для производства.

— Растет объем заказов — это главное. Спрос на нашу продукцию внутри страны увеличился — привозить аналогичную из-за границы либо прекратили, либо это стало невыгодно из-за курса валют.

А для покупки нового оборудования мы пользуемся механизмами господдержки. Например, краевым лизинговым фондом. Банковские кредиты по рыночной ставке тоже берем, но только на пополнение оборотных средств и на короткий срок.

— Какую-то роль в этом играет оборонный заказ?

— Да, безусловно. Хотя наш завод напрямую не имеет гособоронзаказа, мы работаем как соисполнители у подрядчиков Минобороны. Поставляем им сырье. Один из наших заказчиков — крупный петербургский завод «Магнетон».

Завод химических реактивов. Фото предоставлено Заводом химических реактивов.

Но мы, конечно, работаем и для гражданского сектора. Сохранили традиционное химическое направление и развиваем новое — производство удобрений. Начали с сульфата аммония — до нас производства азотных удобрений на Алтае не было. Устойчивости предприятию придает и диверсификация.

Умные партнеры

— Раньше говорили, что алтайские аграрии используют мало удобрений. Почему все-таки решили производить их?

— Сегодня аграрии становятся все более грамотными, делают анализ почвы, изучают ее состав и понимают важность удобрений для поддержания плодородия почвы.

Мы видим это по нашим результатам. На старте производство сульфата аммония «выстрелило». В прошлом году продажи немного просели, но это временное явление, связанное с падением цен на продукцию растениеводства.

Проблема в том, что сульфат аммония невыгодно везти на далекие расстояния. Мы поставляем его на Алтай, в Новосибирскую область, в Казахстан, но не дальше.

Есть другой вид удобрений — гуминовые. Их, наоборот, выгодно везти хоть в европейскую Россию. Поэтому завод в прошлом году отработал технологию производства гумата калия и сделал пробный пуск линии.

Завод химических реактивов. Фото предоставлено Заводом химических реактивов.

— Где вы нашли технологию, оборудование, сырье?

— Установки для расщепления бурого угля и выделения гуминовых кислот на рынке представлены. Мы нашли производителя, купили установку, а затем подготовили линию, докупив остальное — центрифугу, фасовочный аппарат и так далее.

Своя лаборатория на заводе есть. Сырье местное — бурый уголь Мунайского месторождения, что в Солтонском районе. Сейчас проводим испытания гумата в хозяйствах Алтайского края на опытных делянках.

Завод химических реактивов. Фото предоставлено Заводом химических реактивов.

Ближе к зиме проанализируем производительность гектара в денежном выражении и будем активно предлагать удобрения рынку. Кроме того, работаем над тем, чтобы выпускать не только жидкие гуматы, как сегодня, но и порошок.

Предпосылки для развития

— Из чего исходите, развивая новое производство? Всегда ведь есть риск, что новый продукт не «полетит».

— Мы исходим из своих возможностей и, конечно, из потребности рынка. Идею выпускать гуминовые удобрения подсказал опыт работы с аграриями по сульфату аммония. Мы поняли, что это перспективно, а у нас для производства есть все предпосылки: и специалисты, и лаборатория.

— За счет чего достигается качество продукта?

— За счет наших специалистов — химиков, технологов, инженеров. На заводе работают люди с высокой квалификацией и ответственным отношением к делу, у них еще советская закалка. Именно благодаря качеству наши клиенты продолжают с нами работать.

Но меня беспокоит, что многие наши специалисты — люди возрастные. Мы принимаем молодежь, оплачиваем обучение молодых химиков — тех, кто хочет остаться в сельской местности. У нас развита система наставничества.

И в целом мы много вкладываемся в повышение квалификации персонала, его обучение и переобучение. Тем не менее вижу проблему в смене поколений.

— Ваше предприятие стоит в глубинке, в п. Михайловское озеро. И, наверное, не просто сохранить коллектив. Чем вы людей привлекаете?

— Достойной зарплатой и соцпакетом по Трудовому кодексу. Зарплату платим вовремя и «белую». А по-другому нельзя: люди у нас трудятся грамотные и сами не допустят нарушений. Лично я тоже это поддерживаю. Если все предприятия будут платить белые зарплаты, то и бюджет будет больше.

Ну, и хорошим работникам мы никогда не отказываем в дополнительной помощи. Поощряем занятия спортом, спонсируем детские праздники. Если бы еще отремонтировать наш Дом культуры…

Проблема Малинового озера — в том, что это — не село и не город: рабочий поселок. В крае действует отличная программа обновления сельских ДК, но, похоже, наш поселок под нее не подпадает. Я обратился в администрацию района, разговаривал и с губернатором и рассчитываю найти варианты финансирования ремонта.

Непрерывный процесс

— Что вам дало участие в нацпроекте «Производительность труда»?

— Перед тем, как подать заявку, я посоветовался с коллегой — руководителем хлебозавода. Там почти в два раза увеличили производство на тех же мощностях. Хотя до этого все специалисты утверждали, что достигнут потолок.

Мы реализовали проект по оптимизации работы склада и повышению культуры производства. Тоже получили эффект, но не столь значительный.

— Программа сокращения малопродуктивных затрат у вас есть?

— Процесс оптимизации должен быть непрерывным. Сегодня мы, например, работаем над тем, как сократить затраты на производство пара, который в нашем производстве необходим везде.

Но все надо считать. Где-то нужно не сокращать затраты, а тратить. Так, мы регулярно приобретаем новое оборудование — в активной среде оно быстро выходит из строя. Недавно купили новый, третий тепловоз. У завода 15 километров подъездных путей, и важно, чтобы вагоны с сырьем и нашей готовой продукцией нигде не задерживались.

Завод химических реактивов. Фото предоставлено Заводом химических реактивов.

В этом году планируем поставить новые склады для хранения сульфата аммония. Эта продукция сезонная, покупают ее в течение полугода, и склады нужны, чтобы удовлетворить спрос в высокий сезон.

Справка Михайловский завод химических реактивов образован на базе содового завода, основанного в 1930 году. Численность персонала на 31 декабря 2023 года — 235 человек.

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