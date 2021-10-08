Вице-губернатор Виталий Снесарь на IT-форуме: «У нас нет нефти и газа, но есть люди и их интеллектуальный потенциал»

14-й алтайский ИТ-форум, проходивший в Барнауле 5−8 октября, вновь, как и раньше, стал площадкой для диалога между предпринимателями и властью, территорией обмена идеями, рождения новых проектов и презентации инновационных решений. По поручению губернатора края и от имени регионального правительства в нем принял участие вице-губернатор Виталий Снесарь. Он ответил на вопросы журналистов и сделал несколько важных заявлений перед участниками форума.

О важности форума

— Этот ИТ -форум — 14-й, и это дорогого стоит. За цифрой 14 стоит труд и самоотдача целой группы людей. Что такое цифровизация и ИТ -сфера в целом 14 лет назад? Многое тогда держалось на плечах небольшой группы энтузиастов, людей, которые могли проецировать тенденции на среднесрочную перспективу и настойчиво говорили о том, что подобная площадка общения необходима. И прошлогодние обстоятельства, сковывающие все и вся, только подхлестнули инициаторов к поиску новых форматов и проведению очередного ИТ-форума. Общение на форуме в новом формате дало столь же высокие результаты: я имею в виду появление новых идей, новых проектов и коллабораций.

Вице-губернатор Виталий Снесарь на IT-форуме. Фото предоставлено организатором

О реагировании властей на вызовы времени

— Думаю, для специалистов, работающих в этой сфере, не прошло незамеченным, что в 2018 году при формировании новой модели управления регионом, новой структуры регионального правительства тема цифровизации была выделена в отдельное достойное направление. Было создано министерство со всеми соответствующими полномочиями и возможностями. С этого времени орган исполнительной власти Алтайского края непосредственно и конкретно занимается вопросами цифровизации и цифровой трансформации на уровне региона. Это, если хотите, было реакцией на те изменения, которые происходят в этой сфере, на проникновение «цифры» в нашу жизнь. Наверное, эти решения нужно было принимать немножко раньше, но что было, то было.

14-й алтайский ИТ-форум в Барнауле. Фото предоставлено организатором

О поддержке правительством ИТ-сферы

— ИТ-форум всегда был площадкой, на которой мы устанавливали обратную связь и формировали на какой-то краткосрочный промежуток запрос от предпринимателей, стараясь на него адекватно реагировать. 14-й ИТ-форум тоже стал такой площадкой. Мы находимся в рабочем диалоге со всеми. Управление по предпринимательству предоставляет достаточно широкий спектр возможностей поддержки бизнеса. Но, надо сказать, активность самих предпринимателей региона оставляется желать лучшего. Хотелось бы, чтобы они почаще обращались к нам за всевозможными, уже работающими, механизмами.

Вице-губернатор Виталий Снесарь на IT-форуме. Фото предоставлено организатором

О возможности корректировки законодательства

— Опираясь на региональные возможности, в первую очередь финансовые (а они весьма скромные), мы пытаемся выжать все, что можем, из нашего потенциала. Но, тем не менее, всегда есть возможности для роста. Свои недоработки мы знаем. Надеемся на взаимосвязь с теми замечательными интеллектуальными силами, которые представляют IT-сообщества в Алтайском крае. Мы готовы идти навстречу, реагировать на пожелания в рамках действующего законодательства. Понимая, что законодательство можно аккуратно, в пределах допустимого, корректировать.

О рейтинге региона по цифровизации

Виталий Снесарь Фото предоставлено организатором — Есть много разных оценок того, какое место занимает регион в целом по стране в этой сфере. Есть разные критерии, разные составляющие интегральной оценки, но во всех рейтингах мы занимаем достойные позиции, ни в одном из них не числимся в отстающих или в группе риска. Наше место — всегда либо в золотой середине либо — если говорить языком спортивных гонщиков — входит в пелетон, в группу лидеров. Но совершенству точно нет предела. Вместе с коллегами по правительству мы понимаем: для того, чтобы поддерживать и укреплять рост региона и его позиций в межрегиональных рейтингах, нужно находить дополнительные возможности для поддержки предпринимателей, работающих в этой сфере — и не только финансовой, но и административной или презентационной.

О потенциале развития информационных технологий

— Думаю, что развитие информационных технологий и всего, что с этим связано, — это один из немногих потенциалов развития региона и выхода его на ведущие позиции в стране. У нас с вами нет нефти, нет газа, у нас есть люди. А люди и их интеллектуальный запас — это и есть ключ к успеху в развитии в этом направлении.

14-й алтайский ИТ-форум в Барнауле. Фото предоставлено организатором

Справка

Что такое ИТ-форум?

Это крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатор — комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края (в лице Министерства цифрового развития и связи края), Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России.