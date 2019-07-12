Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Вице-премьер предложил отказаться от уничтожения «санкционки» и подумать

Курирующий в российском правительстве сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов вместо уничтожения, если те пригодны в пищу, сообщает ТАСС.

В Барнауле уничтожили груши.
В Барнауле уничтожили груши.
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — заявил Гордеев.

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.

Он подчеркнул важность того, чтобы «санкционка» не превращалась в поле деятельности для злоупотребления.

«Как администрировать это — вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за последние три года в России уничтожили более 26 тыс. тонн перехваченной «санкционки», пишет polit.ru.

Контрабандную продукцию, поступившую из «санкционных» стран, в России уничтожают с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». И взят курс на импортозамещение.

Продовольственное эмбарго действует в РФ в отношении продукции США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость