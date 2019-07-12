Вице-премьер предложил отказаться от уничтожения «санкционки» и подумать

Курирующий в российском правительстве сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов вместо уничтожения, если те пригодны в пищу, сообщает ТАСС .

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — заявил Гордеев.

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.

Он подчеркнул важность того, чтобы «санкционка» не превращалась в поле деятельности для злоупотребления.

«Как администрировать это — вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за последние три года в России уничтожили более 26 тыс. тонн перехваченной «санкционки», пишет polit.ru.

Контрабандную продукцию, поступившую из «санкционных» стран, в России уничтожают с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». И взят курс на импортозамещение.

Продовольственное эмбарго действует в РФ в отношении продукции США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.