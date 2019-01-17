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Экономика
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Вице-премьер рассказала о федеральных выплатах с 1 февраля

Правительство РФ проиндексирует с 1 февраля все федеральные ежемесячные выплаты на уровень инфляции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, сообщает «Интерфакс».

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Прибавка составит 4,3%, на это потребуется дополнительно 25 млрд рублей. Поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн человек. Проект постановления об индексации выплат внесен в правительство.

Голикова сообщила также, что «в 2019 году будет обеспечено сохранение достигнутого уровня зарплаты врачей, учителей, средних медицинских работников и социальных работников».

«Для этого все фонды оплаты труда для федеральных и региональных бюджетников увеличены на темпы роста оплаты труда, которые предусмотрены в прогнозе социально-экономического развития на 2019−2021 годы», — сказала вице-премьер.

По остальным категориям «индексация зарплаты также будет произведена в 2019 году с 1 октября на 4,3%", подчеркнула вице-премьер.

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