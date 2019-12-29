Выявлена схема реализации опасной продукции из Алтайского края в Приморье

Специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае при мониторинге электронной схемы отслеживания товаров ФГИС «Меркурий» нашли подозрительную схему поставки опасной продукции в социальные учреждение Приморского и Хабаровского краев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Схема поставки более 2000 кг говяжьей печени выглядела следующим образом.

Неизвестные лица от имени ветеринарного врача предприятия «Алтайские колбасы» в системе «Меркурий» оформили ветеринарное свидетельство на производственную партию печени говяжьей в количестве 2003 кг.

При проверке предприятия выяснилось, что «Алтайские колбасы» никогда не вырабатывали и не выпускали указанную продукцию.

Однако, по данным из «Меркурия» видно, что субпродукты якобы были направлены от производителя автомобильным транспортом в адрес некой фирмы «Фортуна — 1» (Владивосток) и удивительным образом за три часа прибыли к месту назначения.

Далее партия продукции под алтайской маркой за 3,5 часа была перемещена на территорию Ванинского района Хабаровского края индивидуальному предпринимателю Бондареву В.И.

К 26 декабря, часть продукции (около 150 кг) была реализована этим предпринимателем в учреждения здравоохранения, детские сады и школу города Советская Гавань и Ванинского района Хабаровского края.

«В этот же день, управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай регистрация и работа в системе „Меркурий“ единственного уполномоченного лица ИП Бондарева В.И. заблокирована», — говорится в сообщении.

Все материалы переданы в правоохранительные органы Приморского края. Там будут проведены проверки, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела.