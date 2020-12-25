Вызывает восхищение. Банк ПСБ высоко оценил целеустремлённость алтайского бизнеса и предложил интересные условия

Перевод услуг в онлайн, уникальные новинки для бизнеса и физлиц, снижение ипотечной ставки — региональный директор Операционного офиса «Алтайский» ПСБ Ольга Ермолова рассказала о мерах поддержки клиентов в текущем году.

— Ольга Александровна, каким в целом выдался 2020-й для вашего банка?

— Год был интересным, предварительные цифры показывают, что еще и успешным. Банк в регионе занимает активную позицию по поддержке клиентов среднего и малого бизнеса, продолжает расширять перечень удобных продуктов для физических лиц.

Наш кредитный портфель МСБ вырос на 143%. Основной рост произошел за счет предприятий производственных отраслей. Кредитный портфель физлиц увеличился на 153% - наибольший прирост наблюдался за счет ипотечного кредитования. Этому способствовала госпрограмма для новостроек, где у нас одна из самых низких ставок. Кроме того, остатки на счетах юридических лиц увеличились практически в два раза.

— Как отразилась пандемия на деятельности «ПСБ»?

— Банк принимал активное участие в реализации мер господдержки для клиентов малого и среднего бизнеса, направленных на сохранение занятости, возобновление деятельности, реструктуризацию отраслей, пострадавших от пандемии. Меры были оказаны государством, банками своевременно и оценены клиентами.

Мы разработали и собственную программу поддержки предпринимателей, содержащую расширенный перечень пострадавших отраслей. Для них была предусмотрена реструктуризация кредитов, снижение тарифов, установление индивидуальных условий обслуживания.

Хочу отметить, что на сегодняшний день мониторинг финансового состояния заемщиков не выявил критического снижения показателей в бизнесе наших клиентов. Напротив, многие выросли в показателях выручки. Это говорит о том, что алтайские предприниматели сориентировались в сложных условиях и сумели перестроить бизнес. Искренне восхищаюсь такими людьми.

— В этом году ПСБ первым в России запустил сервис онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения за два часа. Расскажите подробнее.

— Да, действительно, в начале текущего года мы запустили уникальный продукт — онлайн-факторинг в адрес федеральных торговых сетей.

Его основными преимуществами являются принятие решения в течение двух рабочих часов, а также всего два документа для рассмотрения (договор с сетью и согласие на обработку персональных данных). Кроме того, это продукт без поручительства и залога, сумма лимита — до 300 млн рублей. Кстати, лимиты по факторингу не идут в учет статей баланса, что позволяет улучшить инвестиционную привлекательность бизнеса. Воспользоваться онлайн-факторингом могут представители МСБ, а также и корпоративный бизнес-сегмент.

— А какие интересные решения предлагаете средним и крупным предприятиям?

— С недавних пор банк дополнил список дебиторов федеральных торговых сетей. А также был запущен онлайн-факторинг для поставщиков дебиторов, входящих в список ТОП-600 и работающих в рамках 223-ФЗ. В их числе — ГК «Роснефть», ГК «Лукойл», ГК «ММК», ГК «Газпром-нефть».

Договор факторинга — бессрочный, дополнительной комиссии за это нет. Клиент, имея заключенный договор и установленный лимит, в любой момент может воспользоваться финансированием, тем самым обеспечивая себе оперативную поддержку для развития бизнеса.

— Какие новые сервисы стали доступны предпринимателям?

— Большинство организаций находились на удаленной работе, так что мы практически полностью перешли в дистанционные каналы продаж и мобильные сервисы. Внедрили открытие расчетного счета по видеосвязи.

Также в связи с большим количеством обращений по программам поддержки Минэкономразвития мы создали возможность подавать заявки и получать эти кредиты онлайн. Это полностью электронный сервис. От подачи до получения — все можно сделать через интернет-банк, подписав договор с помощью электронной цифровой подписи.

Для предпринимателей была создана специальная ссылка на сайте банка. По ней можно было подать заявку, загрузить пакет документов. Решение по кредиту также принималось онлайн. В случае одобрения можно было дистанционно открыть расчетный счет, подключить интернет-банк и получить деньги, не обращаясь в офис банка. Такую возможность мы сохраним и в будущем.

Отмечу, что появилась возможность получения онлайн-кредита до 10 млн рублей за один день по двум документам, без залога и поручительства. Сервис также реализован на сайте банка. Там можно подать заявку на «Кредит для бизнеса. Без бумаг. Оборотный».

— Какие еще инструменты для бизнеса появились?

— Мы продолжаем развивать эквайринг, и одно из последних нововведений — ускоренное зачисление средств. Для многих предпринимателей важно, чтобы средства, которые проходят через эквайринговый терминал, мгновенно появлялись на счете, и сейчас мы проводим зачисление три раза в день. Услуга входит в пакетное предложение.

Также мы реализовали систему QR-терминалов для оплаты товаров и услуг. Это дешевле и удобнее, чем переводить деньги по телефону или номеру карты. Многие самозанятые и ИП уже обходятся без эквайрингового терминала — просто скачивают приложение.

Другое нововведение — электронный инкассатор. Это небольшой банкомат, который устанавливается в торговых и сервисных предприятиях. Клиенты могут самостоятельно инкассировать наличную выручку, и деньги мгновенно поступят им на счет — не нужно ждать инкассаторов и везти деньги в банк.

Плюсов много. Во-первых, сотрудники не отвлекаются на визиты инкассаторов. Во-вторых, предприниматели могут в любой момент воспользоваться средствами, чтобы за что-либо рассчитаться: перебросили наличные из кассы в электронный инкассатор, и деньги сразу поступили на счет. В-третьих, это гарантирует сохранность средств: наличные не лежат в кассе. Сейчас мы активно развиваем сервис, он удобен для предприятий, где много наличных средств: розничная торговля, общепит, АЗС, транспортные компании.

— Отличного вам следующего бизнес-года, новых проектов, стабильности и успехов!

— В ожидании новогодних праздников мы тоже хотим поздравить всех партнеров и клиентов и пожелать крепкого здоровья, финансового благополучия, энергии, новых перспектив и удовольствия от своего дела!

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