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Экономика

Вклады жителей Алтайского края за период пандемии выросли крайне незначительно

С апреля по сентябрь объем банковских вкладов россиян вырос на 1,3 трлн рублей, посчитали аналитики РИА Рейтинг. В среднем на одного человека приходится 225 тысяч рублей депозитов.

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В Алтайском крае в среднем на душу населения приходится 88,5 тыс. рублей вкладов. Прирост с апреля по сентябрь составил всего 2,7 тыс. рублей (или 3,1%). По этому показателю регион находится на 67 месте из 85.

Республика Алтай расположилась еще ниже — 73 месте. Там прирост вкладов за указанный период составил 1,9 тыс. рублей (+3,9%). Всего в среднем житель Алтая накопил 49,4 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стала Москва, где в среднем объем депозита составил 939,8 тыс. рублей (+37,2 тыс. рублей за период пандемии).

Хуже всего дела в Новосибирской области. Размер вкладов там уменьшился на 2,4 тыс. рублей и составил в среднем 165,3 тыс.

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