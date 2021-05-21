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Вкладывать и получать. Как вести бизнес успешно вместе с Алтайским центром инвестиций и развития

«Если я захочу реализовать инвестпроект, я знаю, куда пойти, чтобы мне помогли» — так рассуждают представители бизнеса, которые успели познакомиться с деятельностью Алтайского центра инвестиций и развития (АЦИР).

Максим Скобов, директор Алтайского центра инвестиций и развития.
Максим Скобов, директор Алтайского центра инвестиций и развития.
Фото Анны Зайковой

Центр создан в июне 2011 года для улучшения инвестклимата в регионе. Учредитель — мин­экономразвития Алтайского края. Сейчас среди неоспоримых достоинств АЦИР — наличие уникальной базы данных об инвестиционных площадках, внушительный опыт работы, квалифицированные специалисты. Организация занимается сопровождением и продвижением проектов и предоставляет информацию по всем аспектам их реализации.

«Три кита» успешной работы АЦИР

  1. Поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов в Алтайском крае, подбор площадок.
  2. Информационная и консультационная поддержка, содействие в подготовке пакета документов и проведение первоначальной оценки заявки для получения гос­поддержки.
  3. Подготовка маркетинговых исследований и обзоров рынков, что позволяет оценить перспективу организации в регионе проектов по тем или иным направлениям и рассмотреть пул потенциальных инвесторов, с которыми необходимо сотрудничать.

По результатам исследований рынков специалисты центра формируют инвестиционные предложения. По сути это готовые для реализации бизнес-планы. Ключевые отрасли, для которых уже есть интересные варианты работы, — это сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, промышленность, гостиничный сервис и туризм и др. В настоящее время разработано более 70 таких предложений.

Факт

В 2020 году АЦИР провел 10 исследований рынков (в том числе по направлениям «Перспективы производства семян (семеноводство)», «Перспективы производства гербицидов», «Перспективы производства мясо-костной муки» и другие) и 16 экспресс-анализов рынков для принятия решений о целесообразности подготовки детальных исследований.

Все сразу и в одном месте

Центр совместно с минэкономразвития региона также готовит и наполнение инвестиционного портала Алтайского края. Это ресурс, где собрана информация о возможностях края в плане реализации инвестпроектов.

В максимально сжатые сроки клиенты могут получить всю необходимую информацию по принципу «одного окна», а именно:

  • подбор необходимых мер государственной поддержки;
  • подбор льготных займов (кредитов);
  • подбор инвестиционной площадки.

Обращения, поступающие по принципу «одного окна», рассматриваются в оперативном порядке — в течение трех дней с потенциальным инвестором свяжется специалист центра. Но, как показывает практика, на обратную связь сотрудник выходит в течение дня. Вся работа «одного окна» проводится на безвозмездной основе.

Кроме этого, специалисты центра ежегодно принимают участие в крупнейших профильных выставках и форумах (Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум, Иннопром, Продэкспо и др.). Как результат, ежегодно в «воронку продаж» АЦИР входит порядка 150 компаний.

И для людей, и для территорий

Центр оказывает услуги по разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов. Сроки выполнения — от 10 рабочих дней. Бизнес-планы соответствуют требованиям ведущих банков и подходят для господдержки, например для субсидирования тех или иных расходов, понесенных инициатором.

В текущем году АЦИР запустил пилотный проект по акселерации инвестиционного профиля муниципальных образований. Что это значит? В течение года команда центра анализирует состояние территории, опрашивает местных предпринимателей, проводит стратегические сессии. В результате получается детальный план инвестиционного развития муниципального района (городского округа).

Затем специалисты готовят перечень потенциальных инвестплощадок, которые являются наиболее привлекательными с точки зрения бизнеса. Для муниципального образования отбирается несколько предложений и дается рекомендация, с какими компаниями на основе этих планов можно успешно сотрудничать.

Цифра

200 млрд рублей — общая стоимость инвестпроектов, заявленных для реализации на территории Алтайского края за последние три года. Содействие в реализации проектов оказано 172 инициаторам.

Комментарии

Евгений Госьков,
руководитель реготделения «Опоры России»:

— Взаимодействие регионального отделения «Опоры России» с Алтайским центром инвестиций и развития насчитывает уже несколько лет. Совместно с центром мы доводим до представителей малого и среднего предпринимательства информацию о новых мерах поддержки инвестиционной деятельности, а также организуем обратную связь от сообщества. Кроме того, по соглашению предприниматели «Опоры России» могут пользоваться платными услугами центра на льготных условиях.

Сергей Шнайдер,
генеральный директор компании «Андерболд-­Сибирь»:

— Очень часто возникают вопросы, которые находятся вне рамок компетенции, и важно найти хорошего партнера и быть уверенным, что тебе окажут квалифицированную помощь. Работая с предпринимателями и осознавая высокую степень ответственности при таком парт­нерстве, Алтайский центр инвестиций и развития стремится делать все профессионально и вовремя. Особенно хочется отметить индивидуальный подход, оперативность и гарантированное выполнение взятых на себя обязательств.

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