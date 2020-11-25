Вкусный экспорт. Барнаульская бизнес-леди рассказала о достижениях и вызовах непростого 2020 года

Завершающийся 2020 год оказался очень непростым для самых разных сфер бизнеса. Пандемия коронавирусной инфекции принесла предпринимателям немало проблем. Впрочем, даже в столь агрессивных и сложных условиях представители бизнес-сообщества находят потенциал для развития своих предприятий и продолжают вести успешную экономическую деятельность. Яркий пример — барнаульская предпринимательница Светлана Шустова, являющаяся основателем и руководителем рыбоперерабатывающей компании «Диаф». В беседе с altapress.ru Светлана Геннадьевна рассказала о том, каким выдался этот год и поделилась надеждами на следующий календарный период.

В первую очередь, следует отметить, что «Диаф» сегодня является ключевым экспортером нашего региона. Будучи лидером по производству экологически чистых морепродуктов и рыбы, компания оказалась локомотивом поставок рыбного филе за рубеж.

Факт По оперативным данным федеральной таможенной службы России на конец октября 2020 года (экспорт по странам ЕАС за январь-август 2020 года) экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края в стоимостном выражении составил 2,3 миллионов долларов США. По отношению к аналогичному периоду 2019 года отмечен рост на 25%. Драйвером экспорта стало рыбное филе, поставки которого в стоимостном выражении составили 2,1 миллионов долларов. Всего данной продукции за рубеж было отправлено 225 тысяч тонн. Поставки осуществлялись в Германию, США, Нидерланды, Казахстан.

«Конечно, пандемия коронавируса затронула и наше предприятие. Эта проблема отразилась на нашем общем товарообороте и, естественно, мы понесли определенные потери в прибыли. В первую очередь, это связано с падением покупательской способности граждан. В общем оборот у нас снизился примерно на 25% и сейчас мы еще не полностью восстановились, хотя уже конец года и обычно в это время у нас фиксируется рост», — отмечает Светлана Шустова.

Филе окуня речного. diaf.ru.

Как в этом отношении компания отработает в декабре, руководитель предприятия предпочитает не загадывать, хотя и надеется на лучшее.

Говоря же об экспорте рыбной продукции, предпринимательница указывает, что на этом направлении деятельности у «Диафа» все было стабильно. Ковидные ограничения, которые вводились по всему миру, не помешали поставкам за рубеж.

«Это направление мы реализовывали в привычном для нас режиме и здесь потерь нет. Поставки вели в тех же направлениях — Европа, США. Экспортируем Филе мороженного окуня. Сырье закупаем у российских поставщиков», — рассказывает Светлана Шустова.

Компания «Диаф». diaf.ru.

При этом производственные мощности «Диафа» таковы, что компания может без труда увеличивать экспортные поставки. «Спрос на продукцию есть, график поставок на экспорт расписан на год вперед», — подчеркивает бизнес-вумен.

В данном случае, что называется, вопрос упирается именно в сырье.

Факт Филе окуня, которое «Диаф» экспортирует за рубеж, используется преимущественно в сегменте HoReCa. То есть продукция местного производителя идет в рестораны Европы и США. Сегодня «Диаф» является одним из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов в стране и входит в ТОП-5 предприятий России, имеющих еврономер на готовую продукцию. Именно это дает компании возможность не только сотрудничать с крупными торговыми сетями России, но и заниматься экспортом. На предприятии применяется система международного контроля на основе мировых стандартов. При производстве «Диаф» не использует красители, консерванты, усилители вкуса и прочие химикаты.

Компания «Диаф». diaf.ru.

Говоря о планах на 2021 год, Светлана Шустова отмечает: «Многое, к сожалению, зависит не от нас, но надежда на улучшение ситуации есть. Конечно, мы планируем наращивать объемы производства и реализации продукции. Возможности технологичные у нас для этого имеются. Все зависит от покупательской способности».

Всем бизнесменам и представителям предпринимательского сообщества в скором 2021 году Светлана Геннадьевна желает успехов и интересной творческой работы. Остальное, уверена бизнес-леди, приложится.

Самой же Светлане Шустовой умения решать интересные и творческие бизнес-задачи — не занимать. Предпринимательница является ярким воплощением того, что гендерные стереотипы о сильных мужчинах и слабых женщинах — это не более чем предрассудки, которые она разбивает в пух и прах своей каждодневной работой и очень успешным бизнесом.

При этом Светлана Геннадьевна подчеркивает значимость командной работы и кадров, которые помогают год от года уверенно развивать предприятие.

Коллектив компании «Диаф». diaf.ru.

Что касается некоего секрета и формулы успеха, то как признается сама предпринимательница, у нее их нет. Главное — любовь к своему делу, наличие экономического чутья и тонкого знания производственных процессов.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».