Вкусный экспорт. Барнаульская бизнес-леди рассказала о достижениях и вызовах непростого 2020 года

В первую очередь, следует отметить, что «Диаф» сегодня является ключевым экспортером нашего региона. Будучи лидером по производству экологически чистых морепродуктов и рыбы, компания оказалась локомотивом поставок рыбного филе за рубеж.
Факт
По оперативным данным федеральной таможенной службы России на конец октября 2020 года (экспорт по странам ЕАС за январь-август 2020 года) экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края в стоимостном выражении составил 2,3 миллионов долларов США.
По отношению к аналогичному периоду 2019 года отмечен рост на 25%. Драйвером экспорта стало рыбное филе, поставки которого в стоимостном выражении составили 2,1 миллионов долларов. Всего данной продукции за рубеж было отправлено 225 тысяч тонн. Поставки осуществлялись в Германию, США, Нидерланды, Казахстан.
«Конечно, пандемия коронавируса затронула и наше предприятие. Эта проблема отразилась на нашем общем товарообороте и, естественно, мы понесли определенные потери в прибыли. В первую очередь, это связано с падением покупательской способности граждан. В общем оборот у нас снизился примерно на 25% и сейчас мы еще не полностью восстановились, хотя уже конец года и обычно в это время у нас фиксируется рост», — отмечает Светлана Шустова.
Как в этом отношении компания отработает в декабре, руководитель предприятия предпочитает не загадывать, хотя и надеется на лучшее.
Говоря же об экспорте рыбной продукции, предпринимательница указывает, что на этом направлении деятельности у «Диафа» все было стабильно. Ковидные ограничения, которые вводились по всему миру, не помешали поставкам за рубеж.
«Это направление мы реализовывали в привычном для нас режиме и здесь потерь нет. Поставки вели в тех же направлениях — Европа, США. Экспортируем Филе мороженного окуня. Сырье закупаем у российских поставщиков», — рассказывает Светлана Шустова.
При этом производственные мощности «Диафа» таковы, что компания может без труда увеличивать экспортные поставки. «Спрос на продукцию есть, график поставок на экспорт расписан на год вперед», — подчеркивает бизнес-вумен.
В данном случае, что называется, вопрос упирается именно в сырье.
Факт
Филе окуня, которое «Диаф» экспортирует за рубеж, используется преимущественно в сегменте HoReCa. То есть продукция местного производителя идет в рестораны Европы и США. Сегодня «Диаф» является одним из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов в стране и входит в ТОП-5 предприятий России, имеющих еврономер на готовую продукцию.
Именно это дает компании возможность не только сотрудничать с крупными торговыми сетями России, но и заниматься экспортом. На предприятии применяется система международного контроля на основе мировых стандартов. При производстве «Диаф» не использует красители, консерванты, усилители вкуса и прочие химикаты.
Говоря о планах на 2021 год, Светлана Шустова отмечает: «Многое, к сожалению, зависит не от нас, но надежда на улучшение ситуации есть. Конечно, мы планируем наращивать объемы производства и реализации продукции. Возможности технологичные у нас для этого имеются. Все зависит от покупательской способности».
Всем бизнесменам и представителям предпринимательского сообщества в скором 2021 году Светлана Геннадьевна желает успехов и интересной творческой работы. Остальное, уверена бизнес-леди, приложится.
Самой же Светлане Шустовой умения решать интересные и творческие бизнес-задачи — не занимать. Предпринимательница является ярким воплощением того, что гендерные стереотипы о сильных мужчинах и слабых женщинах — это не более чем предрассудки, которые она разбивает в пух и прах своей каждодневной работой и очень успешным бизнесом.
При этом Светлана Геннадьевна подчеркивает значимость командной работы и кадров, которые помогают год от года уверенно развивать предприятие.
Что касается некоего секрета и формулы успеха, то как признается сама предпринимательница, у нее их нет. Главное — любовь к своему делу, наличие экономического чутья и тонкого знания производственных процессов.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».