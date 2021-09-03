Владелец алтайского завода прилетел в Яровое с хорошими новостями

Правительство Алтайского края и Шмотьев договорились о развитии завода и получении федеральных мер поддержки.
На встрече министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка отметил, что предприятие имеет отличный потенциал.
«Правительство Алтайского края заинтересовано в успешной деятельности и дальнейшем развитии завода. Сейчас есть целый набор механизмов поддержки регионального и федерального уровня, применяя которые мы планируем помогать развитию предприятия», — подчеркнул министр.
Шмотьев поблагодарил алтайские власти за помощь в разработке механизма, позволяющего оперативно решать вопросы, связанные с деятельностью предприятия.
«Формируется рабочая группа, которая определит возможности по наращиванию объемов производства, новые перспективные рынки, а также приоритетные стратегические направления развития площадки в городе Яровое. Все это мы готовы обсудить чуть позднее. Мы видим открытость краевой и местной власти и ее заинтересованность в том, чтобы предприятие, имеющее многолетнюю историю, продолжало развиваться, обеспечивало город новыми рабочими местами», — заявил он.
В минпроме напомнили, что «Химпром» — один из значимых участников химической отрасли региона. На заводе, выпускающем различную продукцию, работают более 280 человек.
Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край «конфеткой» к 2035 году.