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Экономика

Владелец алтайского завода прилетел в Яровое с хорошими новостями

Собственник «Алтайского Химпрома» Александр Шмотьев посетил завод и принял решение о разработке концепции развития предприятия в Яровом, сообщает региональный минпром.

"Алтайский Химпром"
"Алтайский Химпром"
althimprom.ru

Правительство Алтайского края и Шмотьев договорились о развитии завода и получении федеральных мер поддержки.

На встрече министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка отметил, что предприятие имеет отличный потенциал.

«Правительство Алтайского края заинтересовано в успешной деятельности и дальнейшем развитии завода. Сейчас есть целый набор механизмов поддержки регионального и федерального уровня, применяя которые мы планируем помогать развитию предприятия», — подчеркнул министр.

Шмотьев поблагодарил алтайские власти за помощь в разработке механизма, позволяющего оперативно решать вопросы, связанные с деятельностью предприятия.

«Формируется рабочая группа, которая определит возможности по наращиванию объемов производства, новые перспективные рынки, а также приоритетные стратегические направления развития площадки в городе Яровое. Все это мы готовы обсудить чуть позднее. Мы видим открытость краевой и местной власти и ее заинтересованность в том, чтобы предприятие, имеющее многолетнюю историю, продолжало развиваться, обеспечивало город новыми рабочими местами», — заявил он.

В минпроме напомнили, что «Химпром» — один из значимых участников химической отрасли региона. На заводе, выпускающем различную продукцию, работают более 280 человек.

Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край «конфеткой» к 2035 году.

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