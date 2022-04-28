28 апреля
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Экономика

Владелец брендов Londa, Max Factor, Wella, Lacoste и Escada сворачивает деятельность в России

Французско-американский косметический концерн Coty приостанавливает свою деятельность в России, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Косметика
Косметика
СС0

Косметический гигант владеет как брендами бюджетной и средней категории (ароматы Lacoste, Hugo Boss и Escada, средства для волос Londa и Wella, косметика Rimmel, Max Factor, Bourjois и другие), так и премиальными (ароматы Alexander McQueen, Сalvin Klein, Guess, Dolce&Gabbana, Balenciaga и другие).

Всего в Coty входят 80 парфюмерных брендов.

По сообщению СМИ, с российского рынка компания решила уйти после «тщательного обсуждения, включающего анализ соответствующих нормативных актов США, Великобритании» и других стран.

По информации агентства, продажи концерна в России в 2021 году составили 3% от общего объема прибыли. Coty считает, что уход из страны не сорвет их финансовые планы на 2022 год.

Ранее стало известно, что товаров под марками Zewa, Libresse и Libero уходит с российского рынка.

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