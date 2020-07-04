Владелец сети санаториев в Белокурихе создаст мощного туроператора для всего Алтая

Туроператор намерен сделать акцент в продаже туров на горной и предгорной частях Алтая, одним из направлений может стать «Белокуриха-2» (она же «Белокуриха Горная»).
Этим летом «Алтайавтодор» начнет подготовительные работы к строительству двух асфальтовых дорог к горнолыжным комплексам «Мишина гора» и «Гора Глухариная». Готовится к запуску гостиничный комплекс с рестораном, конференц-залом и открытым бассейном «Олимп Парк», рассказал о развитии «Белокурихи-2» Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха».
Собеседники издания говорят, что для развития им нужны некоторые изменения — бизнес ждет от местных и федеральных законодателей смягчения норм и законов, так как текущее законодательство (в том числе природоохранное) «морально устарело» и служит препятствием для привлечения инвестиций.
Объем вложений в создание нового курорта — колоссальный. Предприниматели рискуют, начиная участие в этом проекте, хотя они вынуждены платить налоги с момента начала строительных работ. Очевидно, что дополнительные сложности в текущей экономической ситуации только оттолкнут желающих.
В настоящий момент представители холдинга ведут переговоры с краевым законодательным собранием, для того чтобы добиться определенных смягчений в данном вопросе.