Владелец сети санаториев в Белокурихе создаст мощного туроператора для всего Алтая

Компания «Курорт Белокуриха», владеющая сетью санаториев в Белокурихе, планирует запустить работу мощного туроператора, сообщил гендиректор Константин Ежов. Это будет самостоятельное юрлицо, при этом туры туроператор намерен продавать по всему российскому Алтаю, рассказали представители компании изданию «Капиталист».

Туроператор намерен сделать акцент в продаже туров на горной и предгорной частях Алтая, одним из направлений может стать «Белокуриха-2» (она же «Белокуриха Горная»).

Этим летом «Алтайавтодор» начнет подготовительные работы к строительству двух асфальтовых дорог к горнолыжным комплексам «Мишина гора» и «Гора Глухариная». Готовится к запуску гостиничный комплекс с рестораном, конференц-залом и открытым бассейном «Олимп Парк», рассказал о развитии «Белокурихи-2» Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха».

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Собеседники издания говорят, что для развития им нужны некоторые изменения — бизнес ждет от местных и федеральных законодателей смягчения норм и законов, так как текущее законодательство (в том числе природоохранное) «морально устарело» и служит препятствием для привлечения инвестиций.

Объем вложений в создание нового курорта — колоссальный. Предприниматели рискуют, начиная участие в этом проекте, хотя они вынуждены платить налоги с момента начала строительных работ. Очевидно, что дополнительные сложности в текущей экономической ситуации только оттолкнут желающих.

В настоящий момент представители холдинга ведут переговоры с краевым законодательным собранием, для того чтобы добиться определенных смягчений в данном вопросе.