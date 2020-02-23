Владелец снесенной со скандалом автомойки в туркластере Барнаула судится из-за другой

Евгений Чертов, известный барнаульцам как строитель автомойки в туркластере, которую он сам же и снес, борется в судах за то, чтобы узаконить участок под другой своей автомойкой в другом районе Барнаула. Если «историческую» автомойку ему не позволил эксплуатировать городской комитет по строительству, то здесь ему пришлось столкнуться с сопротивлением краевого ведомства.

Скандальная история автомойки № 1

История с автомойкой в туркластере была столь же скандальной, сколь нелепой. Она не являлась капитальным объектом и не должна был получать разрешения на строительство, однако этого разрешения требования чиновники.

Более того, владелец постарался эстетично вписать ее в туркластер, однако общественность этого не оценила и много возмущалась. В конце концов Чертов решил добровольно ее снести, не дожидаясь решения суда (в котором городской комитет по строительству требовал ее снести).

Автомойка. altapress.ru

Трудная история автомойки № 2

А чуть раньше этого инцидента Чертов построил автомойку на ул. Новгородская, 4 на арендованном у крайимущества участке, следует из материалов арбитражного суда. Так как договор аренды истек, он обратился в управление имущественных отношений с просьбой предоставить его в аренду без торгов на 49 лет.

Однако в июле 2019 года чиновники ему отказали. После этого он в арбитражном суде доказал, что отказ незаконный. Теперь краевое ведомства пытается обжаловать решение первой инстанции, его жалобу рассматривает следующая инстанция — в Томске.

Слишком многого хотите

В чем суть истории со второй автомойкой? Чертов взял в аренду участок площадью около 0,2 гектара на три года в 2015 году. Целевое назначение — для эксплуатации автомобильной мойки.

Предприниматель построил объект и получил разрешение на его ввод в начале 2018 года. А 15 апреля срок действия договора аренды истек, нужно было оформить новый договор.

Но в управлении имущественных отношений ему отказали, так как он не не построил торговый павильон и ремонтную мастерскую (как намеревался). Кроме того, чиновники объяснили, что участок, который он хочет оформить, слишком большой — он превышает нормативы, установленные в Барнауле для подобных объектов. Для него достаточно всего 1270,5 кв. метров.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Ведомство настаивает на своем

Между тем, если бы ему не оформили участок, в дальнейшем власти были бы вправе потребовать сноса объекта. Чертов пошел судиться и на сей раз не стал отказываться от мойки, как в предыдущем сюжете.

К счастью предпринимателя, судья с позицией краевого ведомства не согласился. Еще в декабре 2019 года он признал отказ алтайкрайимущества недействительным и потребовал рассмотреть заявление предпринимателя повторно и устранить нарушение его прав и законных интересов.

Ближайшее заседание апелляционной инстанции назначено на 25 февраля.