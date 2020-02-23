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23 февраля -4°C

Владелец снесенной со скандалом автомойки в туркластере Барнаула судится из-за другой

Евгений Чертов, известный барнаульцам как строитель автомойки в туркластере, которую он сам же и снес, борется в судах за то, чтобы узаконить участок под другой своей автомойкой в другом районе Барнаула. Если «историческую» автомойку ему не позволил эксплуатировать городской комитет по строительству, то здесь ему пришлось столкнуться с сопротивлением краевого ведомства.

Автомойка в Барнауле на ул. Новгородской, 4.
Автомойка в Барнауле на ул. Новгородской, 4.
Скан яндекс-карты.

Скандальная история автомойки № 1

История с автомойкой в туркластере была столь же скандальной, сколь нелепой. Она не являлась капитальным объектом и не должна был получать разрешения на строительство, однако этого разрешения требования чиновники.

Более того, владелец постарался эстетично вписать ее в туркластер, однако общественность этого не оценила и много возмущалась. В конце концов Чертов решил добровольно ее снести, не дожидаясь решения суда (в котором городской комитет по строительству требовал ее снести).

Автомойка.
Автомойка.
altapress.ru

Трудная история автомойки № 2

А чуть раньше этого инцидента Чертов построил автомойку на ул. Новгородская, 4 на арендованном у крайимущества участке, следует из материалов арбитражного суда. Так как договор аренды истек, он обратился в управление имущественных отношений с просьбой предоставить его в аренду без торгов на 49 лет.

Однако в июле 2019 года чиновники ему отказали. После этого он в арбитражном суде доказал, что отказ незаконный. Теперь краевое ведомства пытается обжаловать решение первой инстанции, его жалобу рассматривает следующая инстанция — в Томске.

Слишком многого хотите

В чем суть истории со второй автомойкой? Чертов взял в аренду участок площадью около 0,2 гектара на три года в 2015 году. Целевое назначение — для эксплуатации автомобильной мойки.

Предприниматель построил объект и получил разрешение на его ввод в начале 2018 года. А 15 апреля срок действия договора аренды истек, нужно было оформить новый договор.

Но в управлении имущественных отношений ему отказали, так как он не не построил торговый павильон и ремонтную мастерскую (как намеревался). Кроме того, чиновники объяснили, что участок, который он хочет оформить, слишком большой — он превышает нормативы, установленные в Барнауле для подобных объектов. Для него достаточно всего 1270,5 кв. метров.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Ведомство настаивает на своем

Между тем, если бы ему не оформили участок, в дальнейшем власти были бы вправе потребовать сноса объекта. Чертов пошел судиться и на сей раз не стал отказываться от мойки, как в предыдущем сюжете.

К счастью предпринимателя, судья с позицией краевого ведомства не согласился. Еще в декабре 2019 года он признал отказ алтайкрайимущества недействительным и потребовал рассмотреть заявление предпринимателя повторно и устранить нарушение его прав и законных интересов.

Ближайшее заседание апелляционной инстанции назначено на 25 февраля.

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