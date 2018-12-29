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Экономика
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Владимир Путин ограничил ставки по кредитам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий процентную ставку по потребительским кредитам.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

Закон вступит в силу через 30 дней.

До 30 июня 2019 года процентная ставка по новым кредитным договорам не должна превышать 1,5% в день, с 1 июля 2019 года — 1% в день.

Также закон ограничивает конечную сумму выплат по потребительским кредитам, рассчитанным не более чем на год, пишет polit.ru. Если кредит выдали после вступления закона в силу и до 30 июня 2019 года, то выплаты по нему не должны превышать первоначальный займ более чем в 2,5 раза, по кредитам, выданным в июле-декабре 2019 года, сумма выплат может быть выше суммы займа максимум в два раза, а по займам, выданным с 1 января 2020 года — в полтора раза.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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